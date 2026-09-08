Só 1 em cada 50 projetos de IA muda o negócio, aponta pesquisa do Gartner

Empresas estão gastando cada vez mais com inteligência artificial, mas transformar esse investimento em resultado concreto continua sendo um desafio.

Uma análise divulgada pelo Gartner aponta que apenas um em cada cinco projetos de IA entrega retorno sobre o investimento (ROI). Quando o critério passa a ser uma transformação significativa do negócio, a proporção cai para um em 50.

A diferença ajuda a dimensionar o chamado hiato entre adoção e valor. Uma empresa pode implementar uma ferramenta, reduzir algumas horas de trabalho ou automatizar determinada tarefa e ainda assim não produzir uma mudança relevante em seus resultados.

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O que significa “mudar o negócio”

O dado de um em 50 não indica que 49 projetos necessariamente fracassaram, mas se refere ao grupo de iniciativas capazes de alcançar valor disruptivo, ou seja, resultados que vão além de ganhos pontuais de eficiência e têm impacto mais amplo sobre a organização.

A distinção é importante porque boa parte dos investimentos corporativos ainda está concentrada em usos mais táticos.

Uma pesquisa do Gartner divulgada em setembro mostrou que 75% dos líderes funcionais apontam produtividade como um dos principais resultados buscados com IA.

A produtividade também representa, em média, cerca de 30% dos gastos funcionais destinados à tecnologia.

O problema aparece quando a empresa contabiliza horas economizadas como prova de transformação, sem verificar se a mudança alterou receitas, custos, decisões ou a forma como o negócio funciona.

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Por que o retorno demora a aparecer

O próprio Gartner aponta alguns obstáculos recorrentes. Projetos podem ser abandonados depois da fase inicial por problemas de qualidade dos dados, controles de risco insuficientes, custos crescentes ou falta de clareza sobre o valor que deveriam gerar.

Há ainda uma questão de prioridade. Organizações podem escolher aplicações populares ou fáceis de implementar sem estabelecer, antes do desenvolvimento, qual problema de negócio será resolvido e como o resultado será medido.

A pesquisa feita com 1.303 profissionais, realizada entre janeiro e abril de 2026, reforça esse cenário: 85% dos líderes funcionais disseram que pretendiam aumentar os gastos com IA naquele ano, mesmo diante da dificuldade de escalar iniciativas pela organização.

Apenas 22% das empresas pesquisadas afirmaram ter conseguido expandir a IA por múltiplas unidades de negócio ou adotar uma abordagem orientada por IA.

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Onde está a diferença entre investimento e resultado

O tamanho do investimento também ajuda a entender a pressão sobre as empresas. Estima-se que os gastos mundiais com IA chegarão a US$ 2,59 trilhões em 2026, alta de 47% em relação ao ano anterior.

Grande parte desse valor, porém, está ligada a infraestrutura, serviços e tecnologia necessária para sustentar a expansão da IA e para transformar esse gasto em resultado, a empresa precisa conectar cada iniciativa a uma finalidade mensurável.

Reduzir o tempo gasto em uma tarefa pode ser um primeiro passo; o ganho se torna mais relevante quando essa economia permite atender mais clientes, reduzir custos de maneira consistente ou melhorar decisões importantes.