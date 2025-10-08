Partidos do Centrão decidem se posicionar em bloco para rejeitar MP alternativa ao IOF

O líder do União Brasil na Câmara, deputado Pedro Lucas, afirmou que o partido vai se posicionar contra toda medida que significa aumento de impostos.

— A bancada do União Brasil na Câmara fechou questão contra a MP 1303, de acordo com a proposta orientada pela Executiva Nacional — disse, em coletiva, acrescentando que caberá punições, como advertências.

O PP divulgou uma nota em que informou que as bancadas da Câmara e do Senado fecharam questão contra a medida.

"A decisão reafirma o compromisso do nosso partido com o povo brasileiro de impedir qualquer novo aumento de carga tributária no país".

O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, também afirmou que o partido é contrário à iniciativa.

— O nosso partido é totalmente contrário a qualquer aumento de carga tributária, principalmente com esse viés aí que não tem nenhum benefício para a população, a não ser ressaltar ainda mais a falta de cuidado com as contas públicas e controle dos gastos no Brasil. Ao contrário do aumento da isenção até R$ 5 mil, que ali tinha um benefício para a população, aí justificava nós aumentarmos a carga tributária. No caso da MP, é só mais um assalto ao bolso do contribuinte — disse o presidente do PP.