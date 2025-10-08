Em derrota do governo, Câmara aprova retirada de pauta da MP 1303

A Medida Provisória (MP) 1303, alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), foi retirada da pauta da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 8.

Os deputados votaram um requerimento apresentado pela oposição, aprovado com 251 votos a favor e 193 contra.

A MP perde a validade hoje. A medida era considerada essencial para o governo atingir a meta fiscal de 2026.

A previsão era de uma arrecadação entre R$ 15 bilhões e R$ 17 bilhões no ano que vem. Inicialmente, a MP previa R$ 20,9 bilhões em arrecadação e R$ 10,7 bilhões em cortes de gastos para 2026.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que esperava que o Congresso cumprisse o acordo feito em várias reuniões, mas que a questão não era mais sobre o conteúdo da MP, mas sim de natureza política.

Haddad disse que uma parte do Congresso quer restringir o Orçamento para prejudicar o governo.

"Essa postura prejudica o Brasil. Estamos aqui para ajudar o Brasil, com foco no equilíbrio social e econômico. Esse é o equilíbrio que estamos há três anos perseguindo e vamos continuar perseguindo," afirmou mais cedo.

