Paraná Pesquisas: Moro lidera disputa pelo governo do PR com 46%

Na disputa pelo governo do Paraná, o senador Sergio Moro (PL) saiu na frente. Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 13, o ex-juiz recebeu 46% das intenções de voto em um dos cenários estimulados.

Nesse cenário, o ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Rafael Greca (MDB), aparece em segundo lugar, com 19,7%. Ex-prefeito de Curitiba, Greca é um dos possíveis nomes lançados pelo governo de Ratinho Jr. (PSD), que ainda não bateu o martelo sobre seu apoio.

O terceiro lugar ficou com o deputado estadual Requião Filho (PDT), pré-candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 17,7%.

O secretário das Cidades do Estado do Paraná, Guto Silva (PRD), aparece na quarta posição, com 3,6% das intenções de voto. Silva também é um dos possíveis pré-candidatos da atual gestão.

Em quinto lugar, o empresário e ex-deputado estadual, Tony Garcia (DC), aparece com 1,5%. Fechando a lista, o pré-candidato do MBL, Luiz Felipe França (Missão), aparece com 0,7% das intenções de voto.

Na simulação, a porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 4,4%. Brancos ou nulos somaram 6,4% das respostas.

Considerando este cenário, a pesquisa também trouxe um comparativo com os resultados de março de 2025. Em um ano, a popularidade de Moro cresceu 5,9 pontos percentuais. A de Greca, 0,6 pontos. Requião caiu 2,7 pontos no período. Quem também perdeu popularidade foi Guto Silva, com 0,9 pontos percentuais a menos em 2026.

O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 12 de abril de 2026, com 1500 entrevistas. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PR-06559/2026.

Cenário sem Greca

Em um cenário sem a presença de Rafael Greca, Sergio Moro recebeu 52,5% das intenções de voto, indicando uma potencial vitória no primeiro turno. Requião Filho ficou em segundo lugar, com 22,9%. Atrás, Guto Silva aparece com 5,9%. Tony Garcia recebeu 2,3% das intenções de voto, e França, 0,9%.

Votos brancos e nulos somaram 9,2% neste cenário. Os entrevistados que não quiseram ou não souberam responder representam 6,4%.

Um terceiro cenário, sem os possíveis pré-candidatos de Ratinho Jr., considerou a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi (Republicanos). Moro novamente larga na frente, com 50,9%.

Em segundo lugar, o pré-candidato apoiado por Lula aparece com 22%. Curi ficou em terceiro, com 11,7% das intenções de voto. Tony Garcia aparece com 1,8%, e França ficou com 0,7%.

Brancos e nulos chegaram a 7,6%, e os que não quiseram ou não souberam responder somaram 5,3%.

No último cenário de primeiro turno, o instituto testou uma disputa entre Moro, Greca, Requião Filho, Garcia e Luiz França. Nesse caso, Moro registrou 46,8% das intenções de voto, seguido por Greca, com 21,4%, e Requião Filho, com 18%. Garcia pontuou 1,7% e Luiz França, 0,7%.

Pesquisa espontânea

Apesar das simulações, na pesquisa espontânea, quando não se apresenta o nome de nenhum candidato ao entrevistado, 72,9% disseram não saber ou não opinaram em quem votariam.

Moro teve 10,7% das intenções de voto espontâneas, seguido de Ratinho Jr. (que não pode concorrer), com 4%, Requião Filho, com 2,6%, Rafael Greca, com 1,5%, e Alexandre Curi, com 1,1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram 1%.

Avaliação do governo

Além do cenário eleitoral, o levantamento mediu a avaliação da atual gestão estadual. De acordo com a pesquisa, 83,8% dos entrevistados aprovam o trabalho de Ratinho Jr. à frente do governo do Paraná. Os que desaprovam somam 13,4%. Não souberam ou não quiseram opinar, 2,8%.

Na avaliação qualitativa, 72,3% classificam a administração como ótima ou boa, 16,9% como regular e 9,4% como ruim ou péssima. O índice de não resposta nesse recorte é de 1,5%.

Pesquisa para governador do Paraná – Paraná Pesquisas (Abril de 2026)

Espontânea

Não sabe/ não opinou: 72,9%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 5,8%

Sergio Moro: 10,7%

Ratinho Junior: 4,0%

Requião Filho: 2,6%

Rafael Greca: 1,5%

Alexandre Curi: 1,1%

Guto Silva: 0,5%

Luiz França: 0,1%

Outros nomes citados: 0,9%

Cenário 1

Sergio Moro: 46,0%

Rafael Greca: 19,7%

Requião Filho: 17,7%

Guto Silva: 3,6%

Tony Garcia: 1,5%

Luiz França: 0,7%

Branco/Nulo: 6,4%

Não sabe/não opinou: 4,4%

Cenário 2

Sergio Moro: 52,5%

Requião Filho: 22,9%

Guto Silva: 5,9%

Tony Garcia: 2,3%

Luiz França: 0,9%

Branco/Nulo: 9,2%

Não sabe/não opinou: 6,4%

Cenário 3

Sergio Moro: 50,9%

Requião Filho: 22,0%

Alexandre Curi: 11,7%

Tony Garcia: 1,8%

Luiz França: 0,7%

Branco/Nulo: 7,6%

Não sabe/não opinou: 5,3%

Cenário 4