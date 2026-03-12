Brasil

Paraná Pesquisas: Moro lidera intenções de votos no Paraná

Senador aparece na liderança da disputa, com 5,9% das intenções de votos em cenário espontâneo

Senador Sergio Moro (Lula Marques/Agência Brasil)

Senador Sergio Moro (Lula Marques/Agência Brasil)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 08h05.

O senador Sergio Moro (União) lidera três cenários da disputa para o governo do estado do Paraná, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 12.

Em cenário espontânea para a eleição para governador (quando o eleitor fala em quem vai votar sem nomes apresentados previamente), Moro aparece na frente, com 5,9% das intenções de votos.

Em seguida, aparecem o atual governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 5,3%; o deputado estadual Requião Filho (PDT), com 2,7%; o deputado estadual Alexandre Curi (PSD), com 1,7%; Rafael Greca (PSD), com 1,6%; Guto Silva, com 0,9%; outros nomes citados, com 0,8%.

Entre os entrevistados, 75,9% disse Não sabe/ Não opinou, e 5,3% deles votariam Ninguém/Branco/Nulo.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores em 55 municípios do estado entre os dias 01 e 04 de março e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 06254/2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para um grau de confiança de 95%.

Primeiro cenário

No primeiro cenário, Moro aparece na frente, com 44,0% das intenções de votos. Em seguida, aparecem o deputado estadual Requião Filho (PDT), com 23,1% e o deputado estadual Alexandre Curi (PSD), com 11,3%.

Veja os números:

  • Sergio Moro: 44,0%
  • Requião Filho: 23,1%
  • Alexandre Curi: 11,3%
  • Giacobo: 4,5%
  • Guto Silva: 4,3%
  • Luiz França: 0,9%
  • Branco/nulo: 7,1%
  • Não sabe: 4,9%

Segundo cenário

No segundo cenário, Moro aparece novamente na liderança, com 40,1% das intenções de votos. Em seguida, aparecem o deputado estadual Requião Filho (PDT), com 20,4% e o secretário de desenvolvimento sustentável do Paraná, Rafael Greca (PSD), com 19,1%.

Veja os números:

  • Sergio Moro: 40,1%
  • Requião Filho: 20,4%
  • Rafael Greca: 19,1%
  • Giacobo: 4,7%
  • Guto Silva: 4,5%
  • Luiz França: 0,7%
  • Branco/nulo: 5,7%
  • Não sabe: 4,7%

Terceiro cenário

No terceiro cenário, Sérgio Moro continua na frente da disputa, com 47,0% das intenções de votos. Em seguida, aparecem Requião Filho (PDT), com 26,0% e o deputado federal Fernando Giacobo (PL), com 5,9%.

Veja os números:

  • Sergio Moro: 47,0%
  • Requião Filho: 26,0%
  • Giacobo: 5,9%
  • Guto Silva: 5,5%
  • Luiz França: 1,3%
  • Branco/nulo: 8,2%
  • Não sabe: 6,0%
