Paraná Pesquisas: ex-senador Alvaro Dias lidera a disputa ao Senado pelo PR

Senado: Vantagem consistente do ex-senador e disputa fragmentada pela segunda vaga (Edilson Rodrigues/Agência Senado)
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Publicado em 13 de abril de 2026 às 14h41.
A corrida pelas duas vagas disponíveis para representar o Paraná no Senado tem um favorito do eleitorado. O ex-senador Alvaro Dias (MDB) saiu na frente com 44,5% das intenções de voto, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira, 13. Em todos os cenários propostos, cada entrevistado pôde apontar até dois pré-candidatos dentre os sugeridos.
O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) recebeu 28,2% das intenções neste cenário. Integrando a chapa de Sergio Moro, que compete pelo governo do estado, Dallagnol teve o último mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e está inelegível, o que não o impede de se candidatar, mas impede que a candidatura seja efetivada.
A Corte entendeu que Dallagnol burlou a Lei da Ficha Limpa ao solicitar exoneração do Ministério Público Federal (MPF) 11 meses antes das eleições, período em que respondia a processos internos que investigavam sua atuação como procurador na Operação Lava Jato. Esses procedimentos poderiam resultar em sua demissão e, consequentemente, torná-lo inelegível.
Em terceiro lugar, com 22,9%, aparece o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi (Republicanos), que também é considerado um potencial pré-candidato ao Palácio Iguaçu.
Na quarta posição, e empatada com Curi dentro da margem de erro, Gleisi Hoffmann (PT) recebeu 22,5% das intenções de voto. Deputada federal pelo Paraná, Gleisi deixou a Secretaria de Relações Institucionais de Lula no dia 4 de abril de 2026 para concorrer ao Senado.
O deputado federal Filipe Barros (PL) apareceu em quinto lugar neste cenário, com 20,9%. Logo atrás, a jornalista Cristina Graeml (PSD) recebeu 15,3% das intenções de voto. Fechando a lista, a ex-deputada federal e estadual Rosane Ferreira (PV) ficou com 4%.
A porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 5%. Brancos ou nulos somaram 8,7% das respostas.
O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 12 de abril de 2026, com 1500 entrevistas. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PR-06559/2026.
Em um segundo cenário sugerido, sem Alvaro Dias, Dallagnol ficou em primeiro lugar com 30,1%. Um pouco atrás, Curi recebeu 29,3% das intenções de voto.
A margem também ficou apertada para o terceiro colocado neste cenário. Barros apareceu com 25,9%. Gleisi ficou com 24,8% e Cristina com 17,4%. A candidata do Partido Verde terminou com 7,2%.
A porcentagem que não soube ou não quis responder somou 6,5%. Brancos ou nulos chegaram a 12,5% das respostas.
O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. O nome com maior rejeição é de Gleisi Hoffmann, com 45,9%.
Alvaro Dias ficou em segundo lugar, com 13,1%. Cristina Graeml ficou com 11,7%. Mesmo cassado, Dallagnol aparece na quarta posição, com 11,1%. Alexandre Curi teve 9,5% de rejeição do eleitorado. Filipe Barros ficou com 8,5%.
A pré-candidata com o menor índice de rejeição foi Rosane Ferreira, com 4,6%.