Paraná Pesquisas: ex-senador Alvaro Dias lidera a disputa ao Senado pelo PR

A corrida pelas duas vagas disponíveis para representar o Paraná no Senado tem um favorito do eleitorado. O ex-senador Alvaro Dias (MDB) saiu na frente com 44,5% das intenções de voto, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira, 13. Em todos os cenários propostos, cada entrevistado pôde apontar até dois pré-candidatos dentre os sugeridos.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) recebeu 28,2% das intenções neste cenário. Integrando a chapa de Sergio Moro, que compete pelo governo do estado, Dallagnol teve o último mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e está inelegível, o que não o impede de se candidatar, mas impede que a candidatura seja efetivada.

A Corte entendeu que Dallagnol burlou a Lei da Ficha Limpa ao solicitar exoneração do Ministério Público Federal (MPF) 11 meses antes das eleições, período em que respondia a processos internos que investigavam sua atuação como procurador na Operação Lava Jato. Esses procedimentos poderiam resultar em sua demissão e, consequentemente, torná-lo inelegível.

Em terceiro lugar, com 22,9%, aparece o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi (Republicanos), que também é considerado um potencial pré-candidato ao Palácio Iguaçu.

Na quarta posição, e empatada com Curi dentro da margem de erro, Gleisi Hoffmann (PT) recebeu 22,5% das intenções de voto. Deputada federal pelo Paraná, Gleisi deixou a Secretaria de Relações Institucionais de Lula no dia 4 de abril de 2026 para concorrer ao Senado.

O deputado federal Filipe Barros (PL) apareceu em quinto lugar neste cenário, com 20,9%. Logo atrás, a jornalista Cristina Graeml (PSD) recebeu 15,3% das intenções de voto. Fechando a lista, a ex-deputada federal e estadual Rosane Ferreira (PV) ficou com 4%.

A porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 5%. Brancos ou nulos somaram 8,7% das respostas.

O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 12 de abril de 2026, com 1500 entrevistas. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PR-06559/2026.

Disputa sem Alvaro Dias

Em um segundo cenário sugerido, sem Alvaro Dias, Dallagnol ficou em primeiro lugar com 30,1%. Um pouco atrás, Curi recebeu 29,3% das intenções de voto.

A margem também ficou apertada para o terceiro colocado neste cenário. Barros apareceu com 25,9%. Gleisi ficou com 24,8% e Cristina com 17,4%. A candidata do Partido Verde terminou com 7,2%.

A porcentagem que não soube ou não quis responder somou 6,5%. Brancos ou nulos chegaram a 12,5% das respostas.

Rejeição

O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. O nome com maior rejeição é de Gleisi Hoffmann, com 45,9%.

Alvaro Dias ficou em segundo lugar, com 13,1%. Cristina Graeml ficou com 11,7%. Mesmo cassado, Dallagnol aparece na quarta posição, com 11,1%. Alexandre Curi teve 9,5% de rejeição do eleitorado. Filipe Barros ficou com 8,5%.

A pré-candidata com o menor índice de rejeição foi Rosane Ferreira, com 4,6%.

Pesquisa para senador pelo Paraná – Paraná Pesquisas (Abril de 2026)

Espontânea

Deltan Dallagnol: 3,5%

Gleisi Hoffmann: 1,3%

Alvaro Dias: 1,0%

Alexandre Curi: 0,8%

Cristina Graeml: 0,8%

Ratinho Junior: 0,8%

Filipe Barros: 0,5%

Outros nomes citados: 0,8%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 5,1%

Não sabe/ não opinou: 85,5%

Cenário 1

Alvaro Dias: 44,5%

Deltan Dallagnol: 28,2%

Alexandre Curi: 22,9%

Gleisi Hoffmann: 22,5%

Filipe Barros: 20,9%

Cristina Graeml: 15,3%

Rosane Ferreira: 4,0%

Branco/Nulo: 8,7%

Não sabe/não opinou: 5,0%

Cenário 2

Deltan Dallagnol: 30,1%

Alexandre Curi: 29,3%

Filipe Barros: 25,9%

Gleisi Hoffmann: 24,8%

Cristina Graeml: 17,4%

Rosane Ferreira: 7,2%

Branco/Nulo: 12,5%

Não sabe/não opinou: 6,5%

Cenário 3

Alvaro Dias: 48,0%

Deltan Dallagnol: 30,3%

Filipe Barros: 26,3%

Gleisi Hoffmann: 24,7%

Branco/Nulo: 9,7%

Não sabe/não opinou: 6,8%

Rejeição