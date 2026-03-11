Pais adotivos terão direito à nova licença-paternidade? Entenda o projeto

Pais solo ou em relacionamentos homoafetivos têm direito ao benefício (Shutterstock/Shutterstock)
Publicado em 11 de março de 2026 às 06h32.
O texto com o projeto para o novo prazo da licença-paternidade aprovado pelo Senado prevê ampliação do benefício para 20 dias a partir de 2029. A nova regra é válida para pais em diferentes configurações familiares, inclusive os que passaram pelo processo de adoção.
No caso de pais adotivos, é preciso apresentar o termo de guarda provisória realizar o pedido de licença.
Para solicitar a licença-paternidade, é necessário apresentar documentos padrão, como certidão de nascimento, e outros específicos do processo de adoção.Confira a lista.
Vale ressaltar que pais do setor privado precisam combinar a licença-paternidade com o departamento de Recursos Humanos ou com o gestor do seu setor na empresa.
Por outro lado, os servidores públicos precisam utilizar o sistema do SouGov.br para solicitar o benefício.
Em alguns casos, a licença-paternidade pode ser ampliada de acordo com a necessidade da família.
Por exemplo, pais que realizam o processo de adoção sozinhos têm direito ao prazo da licença-maternidade, que varia entre 120 e 180 dias.
Pais em relacionamentos homoafetivos também podem solicitar prazos diferentes. Nessas situações, um dos parceiros tem direito à licença-paternidade e o outro pode solicitar a licença-maternidade, com prazo estendido.
O texto aprovado na última semana pelo Senado estipula que o tempo de afastamento da licença-paternidade aumente gradualmente até ser fixado em 20 dias.Veja o cronograma proposto.
A lei prevê que as mudanças entrem em vigor no próximo ano.