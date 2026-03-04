Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Senado aprova aumento gradual da licença-paternidade de 5 para 20 dias; veja como fica

Após aprovação dos senadores, texto segue para sanção do presidente Lula

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de março de 2026 às 19h59.

Tudo sobreLicença-paternidade
Saiba mais

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 4, a ampliação da licença-paternidade no Brasil para 20 dias até 2030. A proposta já havia passado pela Câmara dos Deputados, em novembro do ano passado e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Atualmente, os pais têm direito a cinco dias de afastamento remunerado após o nascimento de um filho. Pelo texto aprovado, a ampliação ocorrerá de forma gradual. O benefício passará para dez dias em 2027 e 2028, aumentará para 15 dias em 2029 e chegará a 20 dias em 2030.

A proposta foi relatada pela senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA) e aprovada em votação simbólica no plenário, o que significa que não houve contagem nominal de votos.

O que muda a partir de agora?

Durante a análise no Senado, parlamentares retiraram do texto a possibilidade de fracionamento da licença. Uma negociação concluída pouco antes da votação também incluiu a previsão de reembolso às empresas pelo pagamento do salário-paternidade.

O texto aprovado anteriormente na Câmara previa que os valores seriam compensados com tributos federais. A pedido do Ministério da Fazenda, o projeto passou a determinar que um regulamento definirá o reembolso, que deverá ocorrer em “prazo razoável”. Como a proposta teve origem no Senado, ela não retornará à Câmara.

A medida foi apoiada pelo governo Lula, que a apresenta como uma política voltada à ampliação da participação paterna nos cuidados com os filhos.

A votação, no entanto, chegou a enfrentar risco de adiamento por causa de preocupações fiscais levantadas pela equipe econômica. A estimativa do governo indica que o custo do benefício começará em R$ 3,3 bilhões em 2027, quando a licença passar para dez dias.

O debate também envolveu a responsabilidade pelo pagamento do benefício. Hoje, o afastamento é custeado pelas empresas. Pelo projeto aprovado, o pagamento passará a ser feito pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social.

A mudança busca reduzir resistências do setor privado e aproximar a regra da licença-maternidade, cujo pagamento já é realizado pelo governo federal.

Na terça-feira, 3, o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o Palácio do Planalto é “totalmente favorável” à aprovação da proposta, embora não tivesse confirmado se a votação ocorreria nesta quarta.

Segundo o texto aprovado, a ampliação para 20 dias, com custo estimado em R$ 5,44 bilhões por ano, dependerá do cumprimento da meta fiscal de 2028 pelo governo federal. Caso a meta não seja atingida, a implementação do novo prazo poderá ser adiada por um ano. A compensação fiscal prevista viria do corte de benefícios tributários aprovado em outro projeto, em 2025.

A proposta também estabelece estabilidade no emprego por 30 dias após o retorno do trabalhador, amplia o benefício para pais adotantes e prevê afastamento de até 120 dias ao pai em caso de falecimento da mãe.

O texto ainda determina acréscimo de um terço no período de licença quando a criança tiver deficiência. Também prevê que um juiz possa suspender o benefício se houver comprovação de violência doméstica ou abandono material, medida que busca garantir que o afastamento seja destinado ao cuidado com o filho.

A votação no Congresso atende a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que o benefício seja regulamentado pelo Legislativo. A regulamentação está pendente desde a promulgação da Constituição, em 1988.

Atualmente, a legislação garante cinco dias corridos de licença remunerada para o pai. O programa Empresa Cidadã continuará em vigor e concede mais 15 dias de afastamento para trabalhadores de empresas participantes.

O projeto original apresentado pela bancada feminina previa licença-paternidade de 60 dias em um período de cinco anos. Estimativas do governo indicavam que o custo poderia alcançar R$ 118,2 bilhões em uma década.

Na Câmara, o relator da proposta, deputado Pedro Campos (PSD-PE), apresentou uma alternativa de 30 dias de licença. No entanto, proposta não obteve consenso no plenário da Casa.

Acompanhe tudo sobre:Licença-paternidadeSenadoGoverno Lula

Mais de Brasil

Urna eletrônica: entenda seu funcionamento e por que ela é segura

Presidente da CPI do INSS diz que vai recorrer contra decisão que beneficiou amiga de Lulinha

Mendonça autoriza transferência de Daniel Vorcaro da PF para presídio em SP

Ratinho Jr.: decisão sobre candidatura à Presidência sai até fim de março

Mais na Exame

Economia

Senado aprova por unanimidade acordo comercial entre Mercosul e União Europeia

Esporte

Palmeiras reencontra protagonista da pior derrota na era Abel

Mundo

5º dia da guerra no Irã: Espanha nega ter aceitado cooperar com os EUA em ataque militar

Mercados

Ibovespa recupera parte das perdas com Irã e fecha em alta de 1,2%