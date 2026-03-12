Nova licença-paternidade não começa com 20 dias: veja o calendário

Projeto foi aprovado pelo Senado e segue para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Hero Images/Getty Images)
Publicado em 12 de março de 2026 às 08h00.
No começo de março, o Senado aprovou o projeto que amplia a licença-paternidade para 20 dias. O benefício deverá ser ampliado gradualmente, a cada cinco dias, até alcançar o tempo total de afastamento em 2029.
Antes de entrar em vigência, o texto precisa passar por sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O aumento do prazo da licença será gradual e começa em 2027. A cada ano, há acréscimo de cinco dias até o prazo total.
A licença-paternidade é dedicada a todos os pais, independentemente da configuração familiar e laço biológico com a criança.Veja abaixo quem tem direito:
Em caso de complicações no quadro de saúde da mãe ou da criança, o prazo de licença será contabilizado após alta do hospital.
Os casais homoafetivos podem solicitar duas licenças. Um dos responsáveis pode solicitar a licença-maternidade e o outro, a licença-paternidade.
Para solicitar a licença, é importante que o trabalhador converse com a empresa e informe a data de afastamento com antecedência. Também é preciso apresentar a certidão de nascimento da criança e outros documentos que variam de acordo com a política interna.
No caso dos servidores públicos, o benefício deverá ser solicitado no portal SouGov.br.