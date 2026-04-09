Pagamento por aproximação na CPTM começa em abril; veja como fazer

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) deve liberar a compra de passagens nas estações com pagamento por aproximação a partir de 19 de abril.

Os passageiros poderão realizar as compras com cartão de débito ou crédito e dispositivos com tecnologia Near Field Communication (NFC), como celulares e relógios inteligentes.

Até o momento, a maioria das estações aceita apenas pagamento via cartão físico.

Como será o pagamento por aproximação nos trens?

Segundo a companhia, o sistema NFC estará disponível em todas as catracas das 97 estações das linhas de trem em São Paulo.

A mudança também é válida nas linhas privatizadas, pois, independente das concessões, a CPTM segue responsável pela cobrança de passagem.

O novo sistema aceita as bandeiras Elo, Mastercard e Visa.

Para realizar o pagamento, é preciso aproximar o cartão, celular ou smartwatch do visor, semelhante ao uso dos bilhetes de transporte público.

O valor é debitado ou lançado na fatura simultaneamente e a entrada é liberada.

O que muda com as novas formas de compra de passagem?

A CPTM afirma que irá utilizar avisos sonoros nos trens para auxiliar os passageiros a entenderem a nova forma de pagamento disponível.

Inicialmente, a implantação do pagamento com NFC estava prevista para o final do ano. O novo sistema foi instalado primeiro em estações de alto fluxo, como no Aeroporto-Guarulhos, no Brás e na Barra Funda.

Após os testes, o uso da tecnologia foi ampliado para outras linhas.

Até março, 11 estações disponibilizavam o pagamento por aproximação nas catracas.

Eram elas:

Aeroporto-Guarulhos;

Brás;

Ipiranga;

Palmeiras-Barra Funda;

Tatuapé;

Granja Julieta;

João Dias;

Osasco;

Mauá;

Guaianases;

Corinthians-Itaquera.

Apenas em Mauá, Guaianases e Itaquera, o pagamento estava disponível em todas as catracas.

Pagamento por aproximação nas linhas de metrô

Nas linhas de metrô de São Paulo, os pagamentos por aproximação começaram em dezembro de 2025.

A princípio, a liberação foi realizada em algumas catracas nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha.

No metrô, essa modalidade não permite integração, como acontece com pagamento via Bilhete Único ou Top.

Em 2026, o CEO da Autopass, Bruno Berezin, afirmou que o sistema deve ser disponibilizado em todas as estações ao longo dos próximos meses.

Em entrevista à Exame, ele comparou a ampliação do modelo nas linhas de metrô com a instalação realizada pela CPTM.

A tendência é que a gente tenha na CPTM até o meio do ano e que, até o meio do terceiro trimestre, a gente já tenha também o sistema do metrô com 100% das catracas aceitando o sistema NFC.

O sistema já é utilizado em outras cidades. No Rio de Janeiro, o pagamento via NFC está disponível em todas as estações do metrô e nas 37 linhas da Supervia.