Pagamento por aproximação na CPTM começa em abril; veja como fazer

Segundo CPTM, modalidade será aceita em todas as linhas (Divulgação)
Publicado em 9 de abril de 2026 às 15h27.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) deve liberar a compra de passagens nas estações com pagamento por aproximação a partir de 19 de abril.
Os passageiros poderão realizar as compras com cartão de débito ou crédito e dispositivos com tecnologia Near Field Communication (NFC), como celulares e relógios inteligentes.
Até o momento, a maioria das estações aceita apenas pagamento via cartão físico.
Segundo a companhia, o sistema NFC estará disponível em todas as catracas das 97 estações das linhas de trem em São Paulo.
A mudança também é válida nas linhas privatizadas, pois, independente das concessões, a CPTM segue responsável pela cobrança de passagem.O novo sistema aceita as bandeiras Elo, Mastercard e Visa.
Para realizar o pagamento, é preciso aproximar o cartão, celular ou smartwatch do visor, semelhante ao uso dos bilhetes de transporte público.
O valor é debitado ou lançado na fatura simultaneamente e a entrada é liberada.
A CPTM afirma que irá utilizar avisos sonoros nos trens para auxiliar os passageiros a entenderem a nova forma de pagamento disponível.
Inicialmente, a implantação do pagamento com NFC estava prevista para o final do ano. O novo sistema foi instalado primeiro em estações de alto fluxo, como no Aeroporto-Guarulhos, no Brás e na Barra Funda.
Após os testes, o uso da tecnologia foi ampliado para outras linhas.
Até março, 11 estações disponibilizavam o pagamento por aproximação nas catracas.Eram elas:
Apenas em Mauá, Guaianases e Itaquera, o pagamento estava disponível em todas as catracas.
Nas linhas de metrô de São Paulo, os pagamentos por aproximação começaram em dezembro de 2025.
A princípio, a liberação foi realizada em algumas catracas nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha.
No metrô, essa modalidade não permite integração, como acontece com pagamento via Bilhete Único ou Top.
Em 2026, o CEO da Autopass, Bruno Berezin, afirmou que o sistema deve ser disponibilizado em todas as estações ao longo dos próximos meses.
Em entrevista à Exame, ele comparou a ampliação do modelo nas linhas de metrô com a instalação realizada pela CPTM.
A tendência é que a gente tenha na CPTM até o meio do ano e que, até o meio do terceiro trimestre, a gente já tenha também o sistema do metrô com 100% das catracas aceitando o sistema NFC.
O sistema já é utilizado em outras cidades. No Rio de Janeiro, o pagamento via NFC está disponível em todas as estações do metrô e nas 37 linhas da Supervia.