Paes lidera com folga disputa pelo governo do Rio, diz Genial/Quaest

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo do estado em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, Eduardo Paes aparece com 35% das intenções de voto. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (PL), está em segundo lugar com 9%. O ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), surge com 5%, enquanto Monica Benicio (PSOL), vereadora do Rio de Janeiro, aparece com 4%. O empresário Ítalo Marsili (Novo) tem 2%.

O levantamento também revela que 30% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 15% estão indecisos.

Quando questionados sobre a possibilidade de Cláudio Castro (PL) eleger um sucessor, 34% dos eleitores indicam que acreditam que ele merece essa escolha. Por outro lado, 57% consideram que ele não tem esse direito.