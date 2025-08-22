Brasil

Paes lidera com folga disputa pelo governo do Rio, diz Genial/Quaest

O levantamento também revela que 30% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 15% estão indecisos

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro (Getty Images)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07h00.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo do estado em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, Eduardo Paes aparece com 35% das intenções de voto. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (PL), está em segundo lugar com 9%. O ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), surge com 5%, enquanto Monica Benicio (PSOL), vereadora do Rio de Janeiro, aparece com 4%. O empresário Ítalo Marsili (Novo) tem 2%.

O levantamento também revela que 30% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 15% estão indecisos.

Quando questionados sobre a possibilidade de Cláudio Castro (PL) eleger um sucessor, 34% dos eleitores indicam que acreditam que ele merece essa escolha. Por outro lado, 57% consideram que ele não tem esse direito.

  • Eduardo Paes (PSD): 35%
  • Rodrigo Bacellar (PL): 9%
  • Washington Reis (MDB): 5%
  • Monica Benicio (PSOL): 4%
  • Ítalo Marsili (Novo): 2%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 30%
