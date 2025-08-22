Brasil

ACM Neto lidera disputa ao governo da Bahia com 41%, Genial/Quaest

O atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), está em segundo lugar com 34%

ACM Neto: ex-prefeito aparece à frente em cenários para 2026 (Reprodução/Reprodução)

ACM Neto: ex-prefeito aparece à frente em cenários para 2026 (Reprodução/Reprodução)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07h00.

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo da Bahia em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, ACM Neto aparece com 41% das intenções de voto. O atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), está em segundo lugar com 34%.

Na sequência, o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) tem 4%, enquanto Kleber Rosa (PSOL) aparece com 2%. José Aleluia (Novo) tem 1%.

O levantamento também revela que 14% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 4% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também mostrou que 48% dos eleitores acreditam que Jerônimo Rodrigues merece ser reeleito, enquanto 48% pensam que ele não merece.

Pesquisa Quaest governador Bahia

  • ACM Neto (União): 41%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 34%
  • João Roma (PL): 4%
  • Kleber Rosa (PSOL): 2%
  • José Aleluia (Novo): 1%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
