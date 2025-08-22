ACM Neto lidera disputa ao governo da Bahia com 41%, Genial/Quaest

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo da Bahia em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, ACM Neto aparece com 41% das intenções de voto. O atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), está em segundo lugar com 34%.

Na sequência, o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) tem 4%, enquanto Kleber Rosa (PSOL) aparece com 2%. José Aleluia (Novo) tem 1%.

O levantamento também revela que 14% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 4% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também mostrou que 48% dos eleitores acreditam que Jerônimo Rodrigues merece ser reeleito, enquanto 48% pensam que ele não merece.

Pesquisa Quaest governador Bahia