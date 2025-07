Flávio Bolsonaro e Benedita da Silva lideram disputa para o Senado do Rio em 2026, diz pesquisa Gerp

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e a deputada federal Benedita da Silva (PT) lideram a disputa para o Senado em 2026, segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta quarta-feira, 28.

Essa é a primeira sondagem do instituto que testa cenários para a eleição do próximo ano no estado fluminense.

O levantamento aponta que Flávio Bolsonaro tem 27% das intenções de voto, enquanto Benedita da Silva aparece com 17%.

Na eleição de 2026, cada estado elegerá dois senadores, o que amplia o número de vagas em disputa no Rio.

Na sequência, o governador Cláudio Castro (PL) soma 11%, seguido pelo ex-deputado Alessandro Molon (PSB), com 10%. Já o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), registra 9% das intenções de voto.

Outros nomes testados incluem os deputados federais Pedro Paulo (PSD) e Otoni de Paula (MDB), além do atual senador Carlos Portinho (PL). Cada um deles aparece com menos de 4%.

Flávio tem maior rejeição

A pesquisa também mediu o índice de rejeição entre os possíveis candidatos. Flávio Bolsonaro lidera nesse quesito, com 42% de rejeição. Em seguida, vêm Marcelo Crivella, com 35%, e Benedita da Silva, com 30%. Cláudio Castro também apresenta um índice elevado, com 29% de rejeição.

A sondagem do instituto Gerp foi realizada com 1.110 entrevistados no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 21 de julho de 2025. A margem de erro é de 3,02 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Pesquisa para o Senado do Rio