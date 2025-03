Onda de calor: bloqueio atmosférico pode manter altas temperaturas até dia 10 de março

Uma nova onda de calor deve manter as altas temperaturas no Brasil no mês de março. Segundo a agência de meteorologia Climatempo, o calor no início da transição do verão para o outono é resultado de um bloqueio atmosférico, que deve ser rompido após o décimo dia do mês.

Esta é a quinta onda de calor neste ano e deve persistir até o dia 5. O Climatempo prevê que grandes mudanças na circulação de vento permitam que as frentes frias cheguem ao país durante a segunda quinzena de março.

Se na primeira metade do mês as frentes frias devem alcançar apenas o extremo sul do país, atingindo a costa do Rio Grande do Sul, a segunda quinzena deve levar o clima mais ameno para o Sudeste.

"Com o aumento da chuva e as frentes frias voltando a avançar pela costa do Sul e do Sudeste durante a segunda quinzena de março, as temperaturas tendem a baixar fazendo com que as médias finais fiquem mais próximas da normalidade", afirma a agência meteorológica.

O Climatempo pondera, no entanto, que o mês deve terminar com "temperaturas dentro a a acima da média na maioria das áreas do país".

Já episódios de chuva volumosa podem ocorrer nas áreas litorâneas do Sul e do Sudeste. Outras áreas como Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, também são citadas, mas as pancadas devem ocorrer apenas a partir do fim da primeira quinzena de março.

Na Região Norte, as chuvas vão "continuar ocorrendo basicamente por causa do calor e da grande disponibilidade de umidade no ar".