Cidades pedem investimento de US$ 86 bilhões para infraestrutura climática

A necessidade de financiamento climático para infraestrutura urbana atingiu US$ 86 bilhões em 2024, segundo relatório do CDP, sistema global de divulgação ambiental, em parceria com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM).

O estudo aponta que 611 cidades de 75 países reportaram 2.508 projetos climáticos, um aumento de 23% na demanda por investimentos em relação ao ano anterior.

Mesmo com esse crescimento, o volume necessário ainda está distante dos US$ 800 bilhões anuais que governos e instituições financeiras precisarão investir até 2030 para sustentar projetos urbanos sustentáveis, conforme estimado no Fórum U20, encontro dos prefeitos do G20.

Atualmente, quase metade (48%) dos projetos climáticos urbanos ainda está nas fases iniciais de desenvolvimento, necessitando de apoio técnico e financeiro.

Setores prioritários e desafios

Os setores que mais demandam investimento em 2024 são gestão da água, com 272 projetos que somam US$ 28 bilhões; transporte, com 397 iniciativas avaliadas em US$ 19 bilhões; e eficiência energética em edifícios, com 508 projetos que precisam de US$ 12 bilhões.

As cidades de Estados Unidos (484 projetos), Reino Unido (333), Brasil (204) e Portugal (181) estão entre as que mais reportaram projetos climáticos ao CDP. No entanto, o estudo aponta que economias emergentes e em desenvolvimento representam apenas 27% da necessidade total de financiamento reportada.

“O aumento de 23% na necessidade de investimento reportada mostra a crescente escala da ação climática urbana, mas o déficit de financiamento ainda é uma barreira crítica”, afirma Katie Walsh, chefe de Finanças Climáticas para Cidades, Estados e Regiões da América do Norte no CDP.

Ações para ampliar financiamento

Para viabilizar os projetos e fortalecer a adaptação das cidades às mudanças climáticas, o estudo destaca três estratégias principais:

Aumento do financiamento climático local, com investimentos públicos anuais de pelo menos US$ 800 bilhões até 2030;

Maior engajamento do setor privado , criando condições favoráveis para investimento e parcerias com instituições financeiras;

, criando condições favoráveis para investimento e parcerias com instituições financeiras; Alinhamento entre estratégias nacionais e locais, para garantir que políticas climáticas estejam adaptadas às necessidades específicas de cada cidade.

“As cidades ao redor do mundo estão assumindo a liderança na luta climática e avançando com projetos essenciais para comunidades mais resilientes, mas precisam de acesso a financiamento e parcerias”, afirma Asma Jhina, assessora sênior de Finanças Climáticas Urbanas do GCoM.