O que é broncopneumonia, doença que causou internação de Bolsonaro?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com broncopneumonia aguda na tarde desta sexta-feira, 13. A informação foi divulgada pelo hospital DF Star, em Brasília, em relatório médico enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada nesta unidade após apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo", diz o comunicado.

Mais cedo, o filho do político e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), informou a internação de Jair Bolsonaro. Segundo ele, o ex-presidente foi hospitalizado após acordar com calafrios e crises de vômitos.

Mas, afinal, o que é broncopneumonia?

A broncopneumonia é uma forma de pneumonia que afeta especificamente os bronquíolos, pequenas vias aéreas que se ramificam dos brônquios para os alvéolos pulmonares.

Essa é uma infecção que pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos, e é caracterizada pela inflamação desses bronquíolos, o que pode levar ao acúmulo de pus ou fluido, dificultando a respiração.

Quais os sintomas da broncopneumonia?

Os principais sintomas incluem febre alta, tosse com produção de muco (que pode conter sangue), falta de ar e dor no peito ao respirar.

É uma condição grave, que pode evoluir rapidamente, especialmente em indivíduos com sistemas imunológicos comprometidos, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Qual é o tratamento para a broncopneumonia?

O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos no caso de infecções bacterianas, antivirais para infecções virais ou antifúngicos para infecções por fungos. Em casos mais severos, pode ser necessário o uso de oxigênio suplementar ou até internação hospitalar.

A prevenção da broncopneumonia inclui a vacinação contra gripe e pneumococos, higiene adequada das mãos, evitar aglomerações e não fumar, já que o tabagismo pode danificar as vias respiratórias, facilitando a infecção.