Futura: em eventual segundo turno, Flávio teria 48,8% e Lula, 40,5%

O pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera nos cenários de primeiro e segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo simulações feitas pelo instituto Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgadas nesta quarta-feira, 11. Em um eventual segundo turno, o senador registra 8,3 pontos percentuais de diferença em relação ao petista.

Neste cenário de segundo turno entre os dois, Flávio Bolsonaro cresceu 0,6 ponto percentual desde a última edição da pesquisa feita no mês passado, chegando a 48,8%. Já Lula registrou 40,5% nesta edição, apresentando queda de 1,9 ponto percentual.

Ao se considerar a margem de erro, Lula poderia ter 42,7% e Flávio, 46,1%.

Ainda neste cenário, aumentaram os números de brancos e nulos, saindo de 8,2% em fevereiro para 9% em março.

Nas disputas de segundo turno, Lula foi testado com nomes dos pré-candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Eduardo Leite (PSD), Ratinho Jr. (PSD), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão).

Nos cenários de primeiro turno, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem tecnicamente empatados em um dos cenários, mas o pré-candidato do PL aparece na liderança nos outros dois cenários estimulados para o primeiro turno. Em um deles, Flávio chega a registrar 6 pontos percentuais a mais que o atual presidente.

A pesquisa Futura/Apex foi feita com eleitores do Brasil com 16 anos ou mais, compilando 2000 entrevistas em 829 cidades realizadas no período entre 2 e 6 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06607/2026.

Cenários das eleições no 1º turno - Futura/Apex (Março 2026)

Cenário 1

Flávio Bolsonaro (PL) - 37,6%

Lula (PT) - 37%

Ratinho Jr. (PSD) - 9,1%

Romeu Zema (Novo) - 2,7%

Renan Santos (Missão) - 2,1%

Aldo Rebelo (DC) - 0,7%

Ninguém/branco/nulo - 7,3%

Não sabe/não respondeu - 3,6%

Cenário 2

Flávio Bolsonaro (PL) - 41,9%

Lula (PT) - 35,1%

Ronaldo Caiado (PSD) - 5,7%

Aldo Rebelo (DC) - 2,1%

Renan Santos (Missão) - 2%

Ninguém/branco/nulo - 10,1%

Não sabe/não respondeu - 3%

Cenário 3

Flávio Bolsonaro (PL) - 41,2%

Lula (PT) - 35,2%

Eduardo Leite (PSD) - 4,6%

Renan Santos (Missão) - 3,8%

Aldo Rebelo (DC) - 3,4%

Ninguém/branco/nulo - 9,4%

Não sabe/não respondeu - 2,3%

Cenário 4

Lula (PT) - 36,8%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 24,4%

Romeu Zema (Novo) - 5,7%

Eduardo Leite (PSD) - 4,8%

Aldo Rebelo (DC) - 4%

Renan Santos (Missão) - 3,6%

Ninguém/branco/nulo - 15,9%

Não sabe/não respondeu - 4,8%

Cenário 5

Flávio Bolsonaro (PL) - 38,1%

Fernando Haddad (PT) - 21,2%

Ratinho Jr. (PSD) - 12,6%

Romeu Zema (Novo) - 4,2%

Renan Santos (Missão) - 2,7%

Aldo Rebelo (DC) - 1,8%

Ninguém/branco/nulo - 15,6%

Não sabe/não respondeu - 3,9%

Cenários das eleições no 2º turno - Futura/Apex (Março 2026)

Cenário 1

Flávio Bolsonaro (PL) - 48,8%

Lula (PT) - 40,5%

Ninguém/branco/nulo - 9%

Não sabe/não respondeu - 1,7%

Cenário 2

Ratinho Jr. (PSD) - 44,5%

Lula (PT) - 41%

Ninguém/branco/nulo - 12,5%

Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 45,5%

Lula (PT) - 41,4%

Ninguém/branco/nulo - 11,7%

Não sabe/não respondeu - 1,4%

Cenário 4

Ronaldo Caiado (PSD) - 41,2%

Lula (PT) - 41,4%

Ninguém/branco/nulo - 15,6%

Não sabe/não respondeu - 2,1%

Cenário 5

Lula (PT) - 42,5%

Romeu Zema (Novo) - 40,5%

Ninguém/branco/nulo - 15%

Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 6

Flávio Bolsonaro (PL) - 45%

Ratinho Jr. (PSD) - 30%

Ninguém/branco/nulo - 22,9%

Não sabe/não respondeu - 2,1%

Cenário 7

Lula (PT) - 41,1%

Eduardo Leite (PSD) - 37,1%

Ninguém/branco/nulo - 19,9%

Não sabe/não respondeu - 1,9%

Cenário 8