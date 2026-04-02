O que abre e o que fecha na Páscoa? Veja os serviços que funcionam no feriado

O governo estadual de São Paulo divulgou quais serviços passam por alteração durante o feriado prolongado de Páscoa, que começa nesta Sexta-feira Santa, 3.

Entre os serviços indisponíveis, está o atendimento no Poupatempo e polos de suporte à empregabilidade para pessoas com deficiência (PCDs).

A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) também não abre nesta sexta-feira.

Mudança na operação dos transportes públicos

Entre a sexta-feira e o domingo, 5, o fluxo da operação de metrô e trem será diferente.

As linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com os horários de domingo nesta sexta-feira.

No metrô, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata também operam com programação de feriado na sexta-feira, mas funcionam 24 horas no sábado, 4, e dentro dos horários estabelecidos para domingo na Páscoa.

A Linha 17-Ouro opera de segunda a sexta-feira, inclusive nos feriados, das 10h às 15h.

O Poupatempo abre no feriado?

Os 244 postos de atendimento presencial do Poupatempo permanecem fechados nesta sexta-feira.

Ele será retomado no sábado, mediante agendamento.

No portal online é possível agendar e realizar 3,5 mil serviços digitais, como consultas e solicitações, normalmente.

As solicitações também podem ser feitas no aplicativo oficial Poupatempo SP.GOV.BR.

Unidades do Bom Prato abertas no feriado

Das 125 localidades de serviço do Bom Prato, entre espaços fixos e móveis, apenas três estarão abertas nesta sexta-feira. São elas da 25 de Março, do Brás e de São Mateus.

Confira as unidades que abrem na Páscoa.

Sábado, 4 - 25 de Março, Brás, Campinas, Capão Redondo, Francisco Morato, Guaianases, Itaquera, Lapa, Limão, Refeitório Mauá, Santo Amaro, Santos I, São Mateus, Suzano e Tucuruvi;

25 de Março, Brás, Campinas, Capão Redondo, Francisco Morato, Guaianases, Itaquera, Lapa, Limão, Refeitório Mauá, Santo Amaro, Santos I, São Mateus, Suzano e Tucuruvi; Domingo, 5 - 25 de Março, Brás, Limão, Refeitório Mauá e São Mateus.

Nos restaurantes as refeições custam R$ 1 e buscam suprir as demandas de pessoas em situação vulnerável.

Suporte para pessoas com deficiência

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) informou que os seguintes órgãos não realizam atendimento neste feriado:

Museu da Inclusão;

Centros de Informação à Pessoa com Deficiência;

Centro TEA Paulista;

Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência;

Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs);

6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência na capital;

Centros de Apoio Técnico (CATs) instalados nas delegacias de Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto e Santos.

Embora não tenha programação prevista, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) estará aberto para uso dos atletas e treinadores.

O serviço de teleatendimento em tempo integral do Centro TEA Paulista segue normalmente através do número (11) 3116-7406.

Os serviços de interpretação de libras também funcionam no feriado e fim de semana.

Atendimento Sefaz-SP no feriado

Na sexta-feira, apenas o atendimento online no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) estará disponível.

Nas unidades físicas, não há atendimento ao público no feriado.

Alteração de horário em postos de saúde

Na sexta-feira, os postos de doação Pró-Sangue da Clínicas e de Osasco funcionam das 8h às 16h e da Dante Pazzanese, do Mandaqui e de Barueri estarão fechados.

No sábado, o atendimento é retomado das 8h às 16h na Clínicas, em Osasco e na Dante Pazzanese; e das 8h às 13h no posto Mandaqui.

Não funcionam nesta sexta-feira:

Unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME);

Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM);

Unidades Dose Certa na capital;

Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF);

Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs);

No sábado, abrem apenas os AMEs de:

Américo Brasiliense;

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Caraguatatuba;

Franca;

Ourinhos;

Praia Grande;

Presidente Prudente;

Promissão;

Taboão da Serra.

Os prontos-socorros, setores de internação e centros cirúrgicos dos hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal.

O que funciona normalmente na Sexta-feira Santa?

Os serviços emergenciais, como Sabesp e a Defesa Civil seguem com atendimento durante o feriado.

É possível entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no número (11) 2193-8888, ou para registros emergenciais no 199.

Também é possível enviar um e-mail para defesacivil@sp.gov.br.

Na Sabesp, o atendimento por telefone funciona em tempo integral por ligação no 0800 055 0195 ou mensagem de WhatsApp no (11) 3388-8000.

Para questões ambientais é possível acionar suporte no 0800 771 2482.

Os serviços da Agência Virtual também estarão disponíveis.

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Atrações culturais abertas no feriado

Alguns passeios culturais ao ar livre, como o Zoológico de São Paulo e o parque Villa-Lobos abrem neste feriado.

Entre os museus, a maioria também estará aberta a visitação.

Veja lista completa:

Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) - aberto das 9h30 às 18h30;

aberto das 9h30 às 18h30; Memorial da América Latina - aberto, das 10h às 17h, exceto a Biblioteca Latino-americana;

aberto, das 10h às 17h, exceto a Biblioteca Latino-americana; Mundo do Circo - aberto das 10h às 17h na sexta-feira e das 11h às 18h no final de semana;

aberto das 10h às 17h na sexta-feira e das 11h às 18h no final de semana; Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade - abertas das 10h às 17h com permanência até às 18h;

abertas das 10h às 17h com permanência até às 18h; Museu da Imagem e do Som (MIS) - aberto das 10h às 18h na sexta-feira e domingo e das 10h às 20h no sábado;

aberto das 10h às 18h na sexta-feira e domingo e das 10h às 20h no sábado; Museu Afro Brasil - aberto, das 10h às 17h, com permanência até às 18h;

aberto, das 10h às 17h, com permanência até às 18h; Museu Catavento - aberto, das 09h às 17h;

aberto, das 09h às 17h; Museu do Futebol - aberto das 9h às 18h, com entrada até às 17h;

aberto das 9h às 18h, com entrada até às 17h; Museu da Língua Portuguesa - aberto das 9h às 18h, com entrada até às 16h30;

aberto das 9h às 18h, com entrada até às 16h30; Museu das Culturas Indígenas - aberto das 9h às 18h;

aberto das 9h às 18h; Museu da Diversidade - aberto das 10h às 18h, com entrada até às 17h30;

aberto das 10h às 18h, com entrada até às 17h30; Pinacoteca de São Paulo - aberto das 10h às 18h;

aberto das 10h às 18h; Museu da Resistência - aberto das 10h às 18h;

aberto das 10h às 18h; Museu da Imigração - aberto das 10h às 18h;

aberto das 10h às 18h; Museu das Favelas - aberto das 10h às 17h;

aberto das 10h às 17h; Paço das Artes - aberto das 12h às 18h na sexta-feira, das 11h às 19h no sábado e das 12h às 18h no domingo;

aberto das 12h às 18h na sexta-feira, das 11h às 19h no sábado e das 12h às 18h no domingo; Museu da Arte Sacra, em Santos - aberto das 9h às 17h na sexta-feira e sábado e das 10h às 18h no domingo;

aberto das 9h às 17h na sexta-feira e sábado e das 10h às 18h no domingo; Teatro Sérgio Cardoso - abre uma hora antes dos espetáculos;

abre uma hora antes dos espetáculos; Sala São Paulo e Estação Motiva Cultural - aberto a partir das 15h na sexta-feira, das 16h30 no sábado e das 10h50 no domingo.

O MIS Experience permanece fechado no feriado prolongado.

Programação dos museus no interior do estado

Museu Casa de Portinari, em Brodowski - aberto das 9h às 18h;

aberto das 9h às 18h; Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão - aberto das 9h às 18h;

aberto das 9h às 18h; Museu do Café, em Santos - aberto das 9h às 18h na sexta-feira e sábado e das 10h às 18h no domingo;

No interior de São Paulo, permanecem fechados durante o feriado e final de semana:

Museu H. P. Índia Vanuíre, em Tupã;

Teatro Procópio Ferreira, em Tatuí;

Teatro Estadual, em Araras.

As Fábricas de Cultura da Zona Leste da capital, de São Bernardo e Santos abrem das 9h às 17h.

Nas zonas Sul e Norte de São Paulo, em Diadema, Osasco e Iguape estarão fechadas.