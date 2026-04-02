O que abre e o que fecha na Páscoa? Veja os serviços que funcionam no feriado

Museus e outros espaços culturais permanecem abertos no feriado (Americanas/Divulgação/Divulgação)
Publicado em 2 de abril de 2026 às 16h47.
O governo estadual de São Paulo divulgou quais serviços passam por alteração durante o feriado prolongado de Páscoa, que começa nesta Sexta-feira Santa, 3.
Entre os serviços indisponíveis, está o atendimento no Poupatempo e polos de suporte à empregabilidade para pessoas com deficiência (PCDs).
A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) também não abre nesta sexta-feira.
Entre a sexta-feira e o domingo, 5, o fluxo da operação de metrô e trem será diferente.
As linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com os horários de domingo nesta sexta-feira.
No metrô, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata também operam com programação de feriado na sexta-feira, mas funcionam 24 horas no sábado, 4, e dentro dos horários estabelecidos para domingo na Páscoa.
A Linha 17-Ouro opera de segunda a sexta-feira, inclusive nos feriados, das 10h às 15h.
Os 244 postos de atendimento presencial do Poupatempo permanecem fechados nesta sexta-feira.
Ele será retomado no sábado, mediante agendamento.
No portal online é possível agendar e realizar 3,5 mil serviços digitais, como consultas e solicitações, normalmente.
As solicitações também podem ser feitas no aplicativo oficial Poupatempo SP.GOV.BR.
Das 125 localidades de serviço do Bom Prato, entre espaços fixos e móveis, apenas três estarão abertas nesta sexta-feira. São elas da 25 de Março, do Brás e de São Mateus.Confira as unidades que abrem na Páscoa.
Nos restaurantes as refeições custam R$ 1 e buscam suprir as demandas de pessoas em situação vulnerável.
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) informou que os seguintes órgãos não realizam atendimento neste feriado:
Embora não tenha programação prevista, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) estará aberto para uso dos atletas e treinadores.
O serviço de teleatendimento em tempo integral do Centro TEA Paulista segue normalmente através do número (11) 3116-7406.
Os serviços de interpretação de libras também funcionam no feriado e fim de semana.
Na sexta-feira, apenas o atendimento online no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) estará disponível.
Nas unidades físicas, não há atendimento ao público no feriado.
Na sexta-feira, os postos de doação Pró-Sangue da Clínicas e de Osasco funcionam das 8h às 16h e da Dante Pazzanese, do Mandaqui e de Barueri estarão fechados.
No sábado, o atendimento é retomado das 8h às 16h na Clínicas, em Osasco e na Dante Pazzanese; e das 8h às 13h no posto Mandaqui.Não funcionam nesta sexta-feira:
Os prontos-socorros, setores de internação e centros cirúrgicos dos hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal.
Os serviços emergenciais, como Sabesp e a Defesa Civil seguem com atendimento durante o feriado.
É possível entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no número (11) 2193-8888, ou para registros emergenciais no 199.
Também é possível enviar um e-mail para defesacivil@sp.gov.br.
Na Sabesp, o atendimento por telefone funciona em tempo integral por ligação no 0800 055 0195 ou mensagem de WhatsApp no (11) 3388-8000.
Para questões ambientais é possível acionar suporte no 0800 771 2482.
Os serviços da Agência Virtual também estarão disponíveis.
SAIBA MAIS: Quais são os feriados de abril?
Alguns passeios culturais ao ar livre, como o Zoológico de São Paulo e o parque Villa-Lobos abrem neste feriado.
Entre os museus, a maioria também estará aberta a visitação.
Veja lista completa:
O MIS Experience permanece fechado no feriado prolongado.
As Fábricas de Cultura da Zona Leste da capital, de São Bernardo e Santos abrem das 9h às 17h.
Nas zonas Sul e Norte de São Paulo, em Diadema, Osasco e Iguape estarão fechadas.