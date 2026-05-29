Poder/Aya: Lula tem 40% e Flávio, 35% no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial, segundo a pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta sexta-feira, 29. Em um cenário de primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto.

Em segundo lugar aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 35%. O parlamentar aparecia acima ou empatado com o presidente, mas vem caindo entre grupos estratégicos depois da divulgação de suas conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso na operação Compliance Zero, que investiga as fraudes no Banco Master.

Os demais pré-candidatos citados pela pesquisa somaram, cada um, menos de 5% das intenções de voto. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registra 4%. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa (DC), o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) têm 3% cada.

Votos brancos e nulos somam 6%. Outros 3% não souberam responder.

Grupos estratégicos

Segundo o levantamento, o presidente Lula tem a preferência de 42% das eleitoras mulheres, antes 31% que votariam em Flávio Bolsonaro. Em 2026, as mulheres representam quase 53% dos eleitores aptos a votar, tornando-se um alvo de ambas as campanhas.

Lula também é o favorito entre os eleitores mais jovens, com 39% das intenções de voto dos cidadãos entre os 16 e os 24 anos, ante os 25% do senador. Nas faixas etárias mais velhas, dos 45 aos 59 anos e entre os 60+, eles aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com preferência para o presidente.

No recorte econômico, o petista conquistou outro grupo considerado estratégico: 43% das intenções de voto dos eleitores com renda acima de cinco salários mínimos. Flávio alcança 35% deste grupo.

Já no recorte regional, Lula só perde para Flávio no Sul, onde o senador tem 43% das intenções de voto, contra 35% do presidente. No outro extremo, o melhor desempenho do petista é no Nordeste, onde 47% dos eleitores preferem a reeleição e 31% dão preferência ao filho de Jair Bolsonaro.

Na região com o maior eleitorado, o Sudeste, Lula tem 38% contra os 34% de Flávio, colocando-os no limite da margem de erro.

A pesquisa ouviu 2.400 eleitores entre os dias 25 e 28 de maio. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04882/2026.