O que abre e o que fecha em SP no feriado de 20 de novembro

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra, a data celebra a luta e resistência dos afro-descendentes no Brasil e é destinada a homenagear a memória de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Nesta data, alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado em São Paulo.

No feriado nacional, os hospitais manterão os atendimentos de emergência na capital e na região metropolitana, mas alguns postos funcionarão em horários reduzidos. Bancos e correios estarão fechados, com retomada das operações no próximo dia útil. Já o transporte público – incluindo ônibus, trens e metrô – vai operar em esquema especial para atender à demanda.

Saúde

Hospitais estaduais manterão atendimento normal para urgências e emergências, incluindo pronto-socorro, setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue de Mandaqui, Dante e Barueri estarão fechados. Já os postos das Clínicas e Osasco funcionarão das 8h às 16h.

As unidades da Farmácia Dose Certa e as Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) estarão fechadas. Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não abrirão neste dia 20.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo estarão fechadas no feriado e retomam o atendimento na quinta, 21, com agendamento prévio. Serviços digitais estarão disponíveis pelo portal, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR e WhatsApp no número (11) 95220-2974.

Transportes metropolitanos

CPTM e Metrô terão intervalos programados para domingo. Ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU funcionarão com horários de domingo.

Bicicletas poderão ser transportadas nos trens durante todo o feriado. Pets também são permitidos, desde que em caixas apropriadas e com peso máximo de 10 kg.

Bom Prato

30 unidades do Bom Prato funcionarão durante o feriado. As demais estarão fechadas para manutenção e retornam na quinta-feira (21).

Sabesp

A Central de Atendimento Telefônico da Sabesp (0800 055 0195) funcionará 24 horas, bem como o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000).

Defesa Civil

A Defesa Civil estará disponível para emergências por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, telefone 2193 8888.

Direitos da Pessoa com Deficiência e serviços culturais

Rede de Reabilitação Lucy Montoro, unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI) e Centros de Apoio Técnico (CATs) estarão fechados e retomam na segunda-feira. Serviços de interpretação de Libras e o Centro de Treinamento Paralímpico continuarão abertos. As instituições culturais funcionarão em horários variados, com museus, teatros e salas de concerto oferecendo opções para visitação e espetáculos. Entre os museus que abrem no feriado estão o Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol e a Pinacoteca de São Paulo.

Escolas e teatros também terão alterações: SP Escola de Teatro funcionará 24 horas devido ao Festival Satyrianas, enquanto Teatro Sérgio Cardoso apresentará espetáculo às 20h.

Instituições culturais

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos no dia 20. Veja detalhes:

Bibliotecas

Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)

Abertas, das 9h30 às 18h30

Centro Cultural

Memorial da América Latina

Aberto, das 10h às 17h (exceto a biblioteca, que estará fechada)

Complexo cultural

Mundo do Circo

Aberto, com espetáculos às 10h30, 11h e 15h

Museus na capital

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Abertas, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Museu Afro Emanoel Araújo

Aberto, das 10h às 17h. No dia, haverá, ainda, o Ocupa MAB, que permanecerá até as 21h na marquise do Museu.

Memorial da Resistência de São Paulo

Aberto, das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som (MIS) e MIS Experience

Aberto, das 10h às 18h

Museu Catavento

Aberto, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h)

Museu da Imigração

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu do Futebol

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu da Diversidade Sexual

Aberto, das 10h às 18h

Museu da Língua Portuguesa

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 16h30)

Museu das Culturas Indígenas

Aberto, das 9h às 18h

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Aberto, das 9h às 17h

Pinacoteca de São Paulo

Aberto, das 10h às 18h

Museu das Favelas

Temporariamente fechado

Paço das Artes

Aberto, das 12h às 18h

Museus no interior

Museu do Café

Aberto, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Museu Casa de Portinari

Aberto, das 9h às 20h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Aberto, das 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre

Aberto, das 9h às 18h

Escolas

Edifício Oswald de Andrade (CULTSP PRO)

Aberto, das 9h às 17h

Conservatório de Tatuí

Fechado

EMESP Tom Jobim

Fechado

SP Escola de Teatro

Fechado

Projeto Guri

Fechado

Salas de Concerto

Sala São Paulo

Aberta, com evento Tucca Internacional às 20h30

Teatros

Theatro São Pedro

Fechado

Teatro Sérgio Cardoso

Aberto, com espetáculo às 19h

Teatro Estadual de Araras

Aberto, com espetáculo a partir das 19h

Teatro Procópio Ferreira/Tatuí

Aberto, das 11h às 12h e das 16h às 22h

Fábricas de Cultura

Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos): abertas com atividades de promoção das 9h às 17h

Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape), fechadas