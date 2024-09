O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 27% das intenções de voto para prefeitura de São Paulo, contra 26% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 19, pelo jornal Folha de São Paulo e o portal G1. De acordo com a margem de erro, os dois candidatos estão empatados tecnicamente na liderança.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB), que antes estava empatado na liderança com a dupla, está isolado na terceira posição com 19%. Na sequência, a deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 8%, empatada tecnicamente com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 6%.

Marina Helena (NOVO) tem 3% e os demais candidatos não ultrapassaram 1% cada. Branco e nulo somam 6% e os eleitores que não sabem ou não opiniram 3%.

Essa é a primeira pesquisa Datafolha após a cadeirada de Datena em Marçal no debate da TV Cultura, no último domingo, 15. O estudo é o primeiro a captar, em todos os dias de entrevistas, a reação do eleitorado sobre o caso.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 12 de setembro, Nunes manteve o mesmo percentual, enquanto Boulos teve alta de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro. Marçal também manteve o mesmo percentual da pesquisa anterior, assim como Tabata e Datena.

Pesquisa Datafolha em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 27%

Guilherme Boulos (PSOL): 26%

Pablo Marçal (PRTB): 19%

Tabata Amaral (PSB): 8%

José Luiz Datena (PSDB): 6%

Marina Helena (Novo): 3%

Bebeto Haddad (DC): 1%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 6%

Não sabem: 3%

O levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como SP-03842/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, Boulos lidera com 23%, Nunes tem 16% e Marçal, 15%. O cenário mostra que 28% ainda estão indecisos sobre em quem votar em outubro.

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

Ricardo Nunes (MDB): 16%

Pablo Marçal (PRTB): 15%

Tabata Amaral (PSB): 4%

Atual prefeito/no atual: 2%

Datena (PSDB): 2%

Marina Helena (Novo): 1%

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: 0%

Outras respostas: 3%

Em branco/nenhum: 6%

Não sabe/Recusa: 28%

Rejeição de Marçal segue em tendência de alta

O levantamento de rejeição aponta para uma tendência de alta de Marçal, que passou de 44% para 47%. Boulos teve uma variação positiva de um ponto percentual, e Datena passou de 32% para 35%. Nunes também teve uma oscilação positiva dentro da margem de erro, subindo de 19% para 21%.