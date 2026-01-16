Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Dá para passar em Direito com minha nota do Enem?

Curso é um dos mais concorridos e possui algumas das notas de corte mais altas para o ensino superior

Direito: nota do Enem permite que estudantes tentem vaga no curso de graduação (Leandro Fonseca/Exame)

Direito: nota do Enem permite que estudantes tentem vaga no curso de graduação (Leandro Fonseca/Exame)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 00h04.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na próxima sexta-feira, 16. Com a nota, estudantes e candidatos poderão se inscrever e concorrer a vagas nos cursos de graduação.

O resultado pode permitir a inscrição pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e, assim, possibilitar que alunos cursem graduações de seu interesse.

Um dos cursos mais concorridos no ensino superior é o de direito. Para estudantes que realizaram o Enem, é possível utilizar a nota para tentar ingressar no curso em alguma universidade.

Instituições de ensino, como o Anglo, e portais especializados, como Guia da Carreira e Quero Bolsa, calculam uma média de nota de curso para cada um dos cursos.

Confira, abaixo, a média de nota do Enem necessária para estudar Direito.

Confira a nota de corte de Direito para o Enem:

Segundo o Guia da Carreira, a nota varia de acordo com o programa que o estudante pretende se inscrever:

  • Sisu: 669 a 883 pontos;
  • Prouni: 450 a 746 pontos;
  • Fies: 454 a 699 pontos.

Segundo o Anglo, a média da nota de corte é de 730 a 750 pontos em instituições consideradas de destaque.

Já segundo Quero Bolsa:

  • Sisu: 561,09;
  • Prouni: 450.14;
  • Fies: 454.26.
Acompanhe tudo sobre:EnemEducaçãoProuniFiesSisu

Mais de Brasil

Por que minha nota do Enem parece 'baixa' mesmo com muitos acertos?

Dino proíbe emendas para ONGs e entidades ligadas a familiares de parlamentares

Cláudio Castro deixa governo do Rio em abril

Moraes manda Bolsonaro ser transferido para a Papudinha

Mais na Exame

Brasil

Por que minha nota do Enem parece 'baixa' mesmo com muitos acertos?

Pop

BBB 26: Aline Campos e Ana Paula Renault estão no 1º paredão

Um conteúdo Esfera Brasil

Banco Mundial aponta caminhos para reduzir desigualdades e impulsionar o desenvolvimento do NE

EXAME Agro

Como a tilápia do Vietnã impacta o comércio no Brasil