Dá para passar em Direito com minha nota do Enem?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na próxima sexta-feira, 16. Com a nota, estudantes e candidatos poderão se inscrever e concorrer a vagas nos cursos de graduação.

O resultado pode permitir a inscrição pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e, assim, possibilitar que alunos cursem graduações de seu interesse.

Um dos cursos mais concorridos no ensino superior é o de direito. Para estudantes que realizaram o Enem, é possível utilizar a nota para tentar ingressar no curso em alguma universidade.

Instituições de ensino, como o Anglo, e portais especializados, como Guia da Carreira e Quero Bolsa, calculam uma média de nota de curso para cada um dos cursos.

Confira, abaixo, a média de nota do Enem necessária para estudar Direito.

Confira a nota de corte de Direito para o Enem:

Segundo o Guia da Carreira, a nota varia de acordo com o programa que o estudante pretende se inscrever:

Sisu: 669 a 883 pontos;

Prouni: 450 a 746 pontos;

Fies: 454 a 699 pontos.

Segundo o Anglo, a média da nota de corte é de 730 a 750 pontos em instituições consideradas de destaque.

Já segundo Quero Bolsa: