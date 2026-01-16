Dá para passar em Direito com minha nota do Enem?

Direito: nota do Enem permite que estudantes tentem vaga no curso de graduação (Leandro Fonseca/Exame)
Colaboradora
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 00h04.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na próxima sexta-feira, 16. Com a nota, estudantes e candidatos poderão se inscrever e concorrer a vagas nos cursos de graduação.
O resultado pode permitir a inscrição pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e, assim, possibilitar que alunos cursem graduações de seu interesse.
Um dos cursos mais concorridos no ensino superior é o de direito. Para estudantes que realizaram o Enem, é possível utilizar a nota para tentar ingressar no curso em alguma universidade.
Instituições de ensino, como o Anglo, e portais especializados, como Guia da Carreira e Quero Bolsa, calculam uma média de nota de curso para cada um dos cursos.
Confira, abaixo, a média de nota do Enem necessária para estudar Direito.
Segundo o Guia da Carreira, a nota varia de acordo com o programa que o estudante pretende se inscrever:
Segundo o Anglo, a média da nota de corte é de 730 a 750 pontos em instituições consideradas de destaque.
Já segundo Quero Bolsa: