Dá para passar em Medicina com minha nota do Enem?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizará para os estudantes o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta sexta-feira, 16.

O resultado permite que interessados em cursar o ensino superior se candidatem às vagas por programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Entre os cursos mais concorridos nas universidades, está Medicina, que possui a nota de corte mais alta.

Instituições de ensino, como o Anglo, e portais especializados, como Guia da Carreira e Quero Bolsa, calculam uma média de nota de curso para cada um dos cursos.

Com isso, é possível saber a média da nota do Enem necessária para cursar Medicina.

Confira a nota de corte de Medicina para o Enem:

Segundo o Guia da Carreira, a nota pode variar de acordo com o programa:

Sisu: 776 a 938 pontos;

Prouni: 649 a 803 pontos;

Fies: 718 a 792 pontos.

Segundo Anglo, Medicina possui algumas das notas de corte mais altas do país, variando entre 780 e 860 pontos a depender da Universidade.

Segundo o portal Quero Bolsa, a nota de corte é sempre acima de 640 pontos, podendo chegar a mais de 700 para quem quiser tentar concorrer a uma vaga pelo Fies: