Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Dá para passar em Medicina com minha nota do Enem?

Resultado do exame possibilita que candidatos tentem vagas no ensino superior usando programas como Sisu, Prouni e Fies

Medicina: curso é um dos mais concorridos e com maior nota de corte do país (Switzerland/Divulgação)

Medicina: curso é um dos mais concorridos e com maior nota de corte do país (Switzerland/Divulgação)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 00h10.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizará para os estudantes o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta sexta-feira, 16.

O resultado permite que interessados em cursar o ensino superior se candidatem às vagas por programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Entre os cursos mais concorridos nas universidades, está Medicina, que possui a nota de corte mais alta.

Instituições de ensino, como o Anglo, e portais especializados, como Guia da Carreira e Quero Bolsa, calculam uma média de nota de curso para cada um dos cursos.

Com isso, é possível saber a média da nota do Enem necessária para cursar Medicina.

Confira a nota de corte de Medicina para o Enem:

Segundo o Guia da Carreira, a nota pode variar de acordo com o programa:

  • Sisu: 776 a 938 pontos;
  • Prouni: 649 a 803 pontos;
  • Fies: 718 a 792 pontos.

Segundo Anglo, Medicina possui algumas das notas de corte mais altas do país, variando entre 780 e 860 pontos a depender da Universidade. 

Segundo o portal Quero Bolsa, a nota de corte é sempre acima de 640 pontos, podendo chegar a mais de 700 para quem quiser tentar concorrer a uma vaga pelo Fies:

  • Sisu: 647,14;
  • Prouni: 642.64;
  • Fies: 717.76.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:EnemProuniSisuFiesMedicina
Próximo

Mais de Brasil

Resultado do Enem 2025: veja data, horário e como consultar a nota

Dá para passar em Direito com minha nota do Enem?

Por que minha nota do Enem parece 'baixa' mesmo com muitos acertos?

Dino proíbe emendas para ONGs e entidades ligadas a familiares de parlamentares

Mais na Exame

Brasil

Resultado do Enem 2025: veja data, horário e como consultar a nota

Pop

BBB 26: Aline Campos e Ana Paula Renault estão no 1º paredão

Um conteúdo Esfera Brasil

Banco Mundial aponta caminhos para reduzir desigualdades e impulsionar o desenvolvimento do NE

EXAME Agro

Como a tilápia do Vietnã impacta o comércio no Brasil