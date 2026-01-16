Dá para passar em Medicina com minha nota do Enem?

Medicina: curso é um dos mais concorridos e com maior nota de corte do país (Switzerland/Divulgação)
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 00h10.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizará para os estudantes o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta sexta-feira, 16.
O resultado permite que interessados em cursar o ensino superior se candidatem às vagas por programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Entre os cursos mais concorridos nas universidades, está Medicina, que possui a nota de corte mais alta.
Instituições de ensino, como o Anglo, e portais especializados, como Guia da Carreira e Quero Bolsa, calculam uma média de nota de curso para cada um dos cursos.
Com isso, é possível saber a média da nota do Enem necessária para cursar Medicina.
Segundo o Guia da Carreira, a nota pode variar de acordo com o programa:
Segundo Anglo, Medicina possui algumas das notas de corte mais altas do país, variando entre 780 e 860 pontos a depender da Universidade.
Segundo o portal Quero Bolsa, a nota de corte é sempre acima de 640 pontos, podendo chegar a mais de 700 para quem quiser tentar concorrer a uma vaga pelo Fies: