Nunes se refere a Boulos como ‘vagabundo’ e ‘sem-vergonha’ durante convenção do PL em SP

Prefeito não mencionou nominalmente o adversário. Bolsonaro não participou do evento de seu partido, que oficializou indicação de Mello Araújo.

O prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), fez ataques ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) durante discurso na convenção do PL na capital paulista, nesta segunda-feira. Sem citar nominalmente o parlamentar, Nunes agradeceu o apoio do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro — ausente no evento — na missão de derrotar o adversário, a quem chamou de “vagabundo” e “sem-vergonha”.

"Quero agradecer a cada um dos senhores por dar esse voto de confiança. Para que a gente possa dar continuidade ao trabalho e vencer esse invasor, esse vagabundo, esse sem-vergonha", disse Nunes.

Quem é o candidato à vice de Nunes?

Oficializado no evento como nome escolhido para ser vice na chapa de Nunes, o coronel Mello Araújo destacou sua atuação à frente do Ceagesp, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Durante visita ao entreposto na tarde desta segunda-feira, Boulos citou acusações de “assédio moral” durante a gestão de Araújo. Já o militar escreveu, em publicação na rede social X, que foi responsável por “acabar com a prostituição e a roubalheira” no Ceagesp.

A indicação de Mello Araújo ainda precisa ser referendada na convenção municipal do MDB, marcada para ocorrer no dia 3 de agosto. Além do PL, Nunes também pretende contar em sua coligação com o apoio de PSD, Republicanos, Progressistas, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza e Avante.

Tecnicamente empatados

Até o momento, Boulos e Nunes aparecem como líderes na corrida eleitoral paulistana. Na última pesquisa Datafolha, de 5 de julho, o atual prefeito marcou 24% das intenções de voto, contra 23% do deputado federal. Boulos não comentou as declarações de Nunes até a publicação desta reportagem.