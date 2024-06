O atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 22% das intenções de voto na capital, deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL), 21%, e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), 17%, aponta a pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quinta-feira, 27. Pela margem de erro, há empate técnico entre os três pré-candidatos. Essa é a primeira pesquisa do instituto sobre a corrida eleitoral de São Paulo.

Empatados na terceira posição, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 10%, Tabata Amaral (PSB), 6%, e Marina Helena (NOVO), 4%. O deputado federal Kim Kataguiri (União) aparece com 3%. Os demais candidatos não passam de 1%, cada. O número de eleitores que afirmam que não sabem em que votar é de 8%, enquanto quem se diz indeciso soma 7%

Ricardo Nunes (MDB): 22%

Guilherme Boulos (PSOL): 21%

Datena (PSDB): 17%

Pablo Marçal (PRTB): 10%

Tabata Amaral (PSB): 6%

Marina Helena (NOVO): 4%

Kim Kataguiri (União): 3%

João Pimenta (PCO): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

Fernando Fantauzzi (DC): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Indeciso: 7%.

Não sabe/não respondeu: 8%

1 /8 (Altino de Melo Prazeres Junior)

2 /8 Guilherme Boulos - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/04/2024 (Deputado Federal Guilherme Boulos)

3 /8 (José Luiz Datena, pré-candidato à prefeitura de São Paulo)

4 /8 Marina Helena, candidata a prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. (Marina Helena, candidata a prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. Foto: Gunther Werk Data: 29/04/2024)

5 /8 (Pablo Marçal)

6 /8 Ricardo Nunes (MDB): prefeito de São Paulo. Foto: Leandro Fonseca / EXAME. (_MG_9104_ok)

7 /8 Tabata Amaral, deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo (Deputada federal Tabata Amaral)

8/8 Dep. Kim Kataguiri (UNIÃO - SP) (Dep. Kim Kataguiri (UNIÃO - SP))

Datena tem rejeião de 51%

Boulos está à frente entre os eleitores de 16 a 34 anos, com 20%, e com Ensino Superior, com 29%. O atual prefeito tem mais força entre os que têm 60 anos ou mais e os que estudaram até o Ensino Fundamental.

No recorte por renda, Nunes tem o voto de 18% dos que ganham até 2 salários mínimos, contra 13% de Boulos. Os dois estão empatados no eleitorado com renda superior a 5 salários mínimos: 23%.

Datena e Nunes são conhecidos e poderiam merecer o voto de 39% dos entrevistados, contra 35% de Boulos. Datena tem a maior rejeição: 51% dos que o conhecem não votariam nele. Em seguida vêm Boulos, com 41%, e Nunes, com 38%.

Outros cenários

A Quaest testou outros quatro cenários na corrida de São Paulo. Em um cenário sem Pablo Marçal, Nunes, Boulos e Datena permanecem empatados na primeira posição. Tabata assume a terceira posição numericamente com 8%, empatada com Kim, que aparece com 5%. Marina Helena tem 3% nesse cenário.

No cenário 3, sem Kim Kataguiri, Nunes e Boulos se descolam de Datena e empatam na segunda posição. O apresentador da Band empata tecnicamente na segunda posição com Pablo Marçal. Tabata aparece com 8%, seguida por Marina Helena com 5%.

No levantamento 4, sem a presença de Datena, Nunes lidera com 28%, seguido por Boulos com 24%. Pablo aparece com 13%, empatado com Tabata, que registra 10% nesse cenário. No último cenário simulado, sem Datena e Pablo, Nunes fica na frente com 30%. Boulos registra 25%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, Boulos lidera com 10%, seguido por Nunes com 8%. Pablo Marçal tem 3%, Tabata Amaral, 1%, e Kim Kataguiri, também 1%. Cerca de 72% dos eleitores apontam que estão indecisos.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Ricardo Nunes venceria Boulos por 46% a 34%, Marçal por 48% a 22%, Tabata por 46% a 27% e Datena por 43% a 34%. Sem Nunes, Boulos venceria Marçal por 41% a 30%, e perderia para Datena por 43% a 35%.

A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número SP-08653/2024. A coleta foi realizada entre os dias 22/06 e 25/06, com eleitores de São Paulo de 16 anos ou mais. Foram 1002 entrevistas presenciais. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.