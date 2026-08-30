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Novo ciclone extratropical aumenta risco de alagamentos e deslizamentos no Sul

Serra Gaúcha, Planalto Norte e Missões estão entre as áreas de maior risco

Ciclone extratropical eleva risco de alagamentos no Sul (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Ciclone extratropical eleva risco de alagamentos no Sul (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18h25.

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Um novo ciclone extratropical se forma nesta segunda-feira, 31, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aumentando o risco de chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos em diversas regiões dos dois estados, além de áreas do Paraná.

Desde sábado, 29, as bacias dos rios Taquari-Antas, Caí e Sinos apresentam tendência de elevação em seus níveis.

Volume de chuva

A previsão do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) aponta precipitação intensa, com volumes entre 150 mm e 200 mm em alguns pontos. As áreas de maior risco são a Serra Gaúcha, o Planalto Norte e a região das Missões, no Rio Grande do Sul, além de grande parte de Santa Catarina.

Risco alto de alagamentos e deslizamentos

Alagamentos

É alta a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em Caxias do Sul (RS), Criciúma, Florianópolis e Lages (SC), devido à previsão de precipitação ao longo do dia, que pode ocorrer em forma de pancadas com intensidade moderada a forte, somada aos acumulados já observados.

Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Porto Alegre (RS); Chapecó, Caçador, Joinville e Blumenau (SC); e Curitiba (PR).

Deslizamento

O risco de deslizamentos também é considerado alto na região de Criciúma (SC), por causa dos acumulados das últimas 24 horas, da presença de áreas com alta suscetibilidade a esses processos e da previsão de chuvas fortes ao longo do dia.

Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de deslizamento em Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo (RS); Lages, Florianópolis, Chapecó, Caçador, Blumenau e Joinville (SC); e Curitiba.

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