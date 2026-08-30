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Congresso vota nesta semana fim da escala 6x1 e 'taxa das blusinhas'

Câmara também vota nesta segunda, 31, medidas para mototaxistas e entregadores

Congresso acelera votações antes das eleições de outubro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Congresso acelera votações antes das eleições de outubro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 17h10.

Última atualização em 30 de agosto de 2026 às 17h15.

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O Congresso Nacional inicia nesta semana um esforço concentrado de votações antes das eleições de outubro, com cinco propostas de grande repercussão. Entre as prioridades, está o fim da jornada 6x1 e o fim do imposto sobre compras internacionais de até US$ 50, a chamada "taxa das blusinhas".

Fim da escala 6x1

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa na quarta-feira, 2, a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a jornada de seis dias de trabalho por um de descanso.

O relator, senador Omar Aziz (PSD-AM), apresentou na última quinta-feira, 27, parecer favorável e rejeitou as doze emendas propostas por outros senadores, em uma estratégia para manter o texto já aprovado pela Câmara e evitar que a proposta precise retornar aos deputados.

Pelo texto, a jornada máxima cairia das atuais 44 horas semanais para 42 horas dois meses após a promulgação da PEC, chegando a 40 horas um ano depois. A proposta também garante dois dias de repouso semanal remunerado — um deles preferencialmente aos domingos — e veda redução salarial em razão da diminuição da jornada.

Se aprovada na CCJ, a PEC ainda precisa passar por dois turnos de votação no plenário do Senado, com pelo menos 49 votos favoráveis em cada um.

Fim da 'taxa das blusinhas'

A Medida Provisória que extingue o imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50 começa a semana em comissão mista de deputados e senadores, na segunda-feira, 31, às 16h. A relatora, senadora Leila Barros (PDT-DF), deve apresentar o parecer, com expectativa de votação na própria comissão.

A MP perde validade em 8 de setembro. Caso seja aprovada na comissão, ainda precisa ser votada nos plenários da Câmara e do Senado.

Mototaxistas e entregadores de aplicativo

A Câmara realiza sua primeira sessão de votação nesta segunda-feira, 31, às 18h. Além da "taxa das blusinhas", estão previstas outras duas medidas provisórias ligadas aos trabalhadores de aplicativos: uma simplifica as regras para mototaxistas e profissionais de motofrete, e outra cria linha de financiamento para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas.

Também podem ser analisados pelos deputados projetos como a manutenção de incentivos fiscais para doações a programas de atenção oncológica e de saúde da pessoa com deficiência, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e o Plano Nacional de Cultura para os próximos dez anos.

PEC da Segurança Pública

No Senado, outra prioridade é a PEC da Segurança Pública, também na CCJ, que amplia a integração entre forças de segurança, o compartilhamento de informações e altera regras de financiamento do setor.

Na pauta econômica, os senadores devem buscar avançar no Redata, que cria incentivos para instalação de data centers no país, e no marco dos minerais críticos e estratégicos — matérias-primas essenciais para tecnologia, energia limpa, carros elétricos e defesa.

Orçamento de 2027

Paralelamente às votações, o Congresso recebe uma das propostas mais relevantes para a economia do próximo ano: o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, com as estimativas de receitas e despesas da União.

A proposta abre nova rodada de negociações sobre prioridades do governo, cumprimento de metas fiscais e recursos para políticas públicas e investimentos federais. O texto ainda passa pela Comissão Mista de Orçamento antes de seguir para votação no plenário do Congresso.

*Com informações da Agência Brasil e da TV Brasil

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