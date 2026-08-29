Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Novas tempestades devem atingir o Rio Grande do Sul até segunda-feira

Regiões da Costa Doce, Litoral Médio e Metropolitana de Porto Alegre podem registrar mais de 110 mm de chuva

RS tem alerta de chuva forte e risco de inundação até segunda (Bruno Peres/Agência Brasil)

RS tem alerta de chuva forte e risco de inundação até segunda (Bruno Peres/Agência Brasil)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 12h33.

Priorizar nos meus resultados Google

O Rio Grande do Sul deve enfrentar uma nova sequência de tempestades até a próxima segunda-feira, 31, com risco de inundações nos rios Jacuí, Taquari, Caí e Uruguai. A previsão é de ventos fortes e formação de granizo nas regiões Central, Oeste, Cales, Serra e Nordeste do estado.

Já as regiões da Costa Doce, Litoral Médio e Metropolitana de Porto Alegre devem ter chuvas intensas, acima de 110 mm em 24 horas, com acumulados que podem superar 250 mm ao longo dos próximos quatro dias.

O anúncio vem um dia após o estado registrar chuvas fortes e ventos intensos nesta sexta-feira, 28, que deixaram um saldo trágico em Porto Alegre: um menino de oito anos morreu e outra pessoa ficou ferida depois que uma árvore caiu sobre uma residência.

Moradores desabrigados e danos em residências

O temporal de sexta-feira também deixou moradores desabrigados ou desalojados em diferentes municípios: 13 pessoas em Pelotas, quatro em Santa Cruz do Sul e sete em Quaraí. Nesta última cidade, ventos de 95,5 km/h provocaram danos em 287 residências, principalmente nos telhados.

Ventos superaram 90 km/h

Rajadas fortes marcaram o dia em diversos pontos do estado. Pela manhã, São José dos Ausentes registrou ventos de 77 km/h e Rosário do Sul, 72,4 km/h. À tarde, as rajadas seguiram acima dos 60 km/h em cidades como Panambi (78,4 km/h), Viamão (77 km/h) e Machadinho (75,6 km/h).

Chuva acumulada passou de 90 mm

Caçapava do Sul teve o maior volume de chuva do dia, com 97 mm acumulados. Arambaré, Dom Feliciano, Cristal e São Gabriel também superaram os 85 mm desde a manhã. Em Pelotas, que já havia registrado mais de 100 mm na quinta-feira, choveu mais 56 mm — volume próximo ao de Porto Alegre (53,8 mm), Canoas (52 mm) e Bagé (50,8 mm).

*Com informações da Agência Brasil

Acompanhe tudo sobre:ChuvasRio Grande do Sul
Próximo

Mais de Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir