Novas tempestades devem atingir o Rio Grande do Sul até segunda-feira

O Rio Grande do Sul deve enfrentar uma nova sequência de tempestades até a próxima segunda-feira, 31, com risco de inundações nos rios Jacuí, Taquari, Caí e Uruguai. A previsão é de ventos fortes e formação de granizo nas regiões Central, Oeste, Cales, Serra e Nordeste do estado.

Já as regiões da Costa Doce, Litoral Médio e Metropolitana de Porto Alegre devem ter chuvas intensas, acima de 110 mm em 24 horas, com acumulados que podem superar 250 mm ao longo dos próximos quatro dias.

O anúncio vem um dia após o estado registrar chuvas fortes e ventos intensos nesta sexta-feira, 28, que deixaram um saldo trágico em Porto Alegre: um menino de oito anos morreu e outra pessoa ficou ferida depois que uma árvore caiu sobre uma residência.

Moradores desabrigados e danos em residências

O temporal de sexta-feira também deixou moradores desabrigados ou desalojados em diferentes municípios: 13 pessoas em Pelotas, quatro em Santa Cruz do Sul e sete em Quaraí. Nesta última cidade, ventos de 95,5 km/h provocaram danos em 287 residências, principalmente nos telhados.

Ventos superaram 90 km/h

Rajadas fortes marcaram o dia em diversos pontos do estado. Pela manhã, São José dos Ausentes registrou ventos de 77 km/h e Rosário do Sul, 72,4 km/h. À tarde, as rajadas seguiram acima dos 60 km/h em cidades como Panambi (78,4 km/h), Viamão (77 km/h) e Machadinho (75,6 km/h).

Chuva acumulada passou de 90 mm

Caçapava do Sul teve o maior volume de chuva do dia, com 97 mm acumulados. Arambaré, Dom Feliciano, Cristal e São Gabriel também superaram os 85 mm desde a manhã. Em Pelotas, que já havia registrado mais de 100 mm na quinta-feira, choveu mais 56 mm — volume próximo ao de Porto Alegre (53,8 mm), Canoas (52 mm) e Bagé (50,8 mm).

*Com informações da Agência Brasil