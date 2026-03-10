Licença-paternidade: documentos necessários, prazo e passo a passo para solicitar

Projeto prevê licença-paternidade de 20 dias a partir de 2029 (Thinkstock)
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h44.
O Senado aprovou o texto que amplia a licença-paternidade de cinco para 20 dias. O benefício é válido para todos os servidores públicos ou profissionais que seguem o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Pais que trabalham sob outros modelos, como temporários, devem seguir o que foi determinado no contrato.
Em empresas do setor privado, a licença-paternidade precisa ser solicitada ao departamento de Recursos Humanos ou ao gestor da equipe que o trabalhador integra.
O processo pode variar de acordo com a organização interna da empresa
É necessário apresentar a certidão de nascimento da criança e, eventualmente, outros documentos que possam ser solicitados.
No caso dos servidores públicos, a solicitação da licença-paternidade deve ser realizada através do site SouGov.br, que é dedicado aos trabalhadores da esfera pública.Confira o passo a passo.
No caso dos benefícios para o setor público, o servidor tem até dois dias depois do nascimento ou adoção da criança para fazer a solicitação.
Com a nova lei, o prazo de licença-paternidade começa a crescer gradualmente a partir do próximo ano, até alcançar os 20 dias em 2029.
Após a aprovação do Senado, o texto segue para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).