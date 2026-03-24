Nova CNH: alunos poderão realizar exame prático em outro município

Autoescola precisará disponibilizar veículo para exame na cidade escolhida (Reprodução/Ministério dos Transportes)
Publicado em 24 de março de 2026 às 08h46.
O Departamento de Trânsito (Detran) do estado de São Paulo passa a oferecer aos alunos que vão realizar a prova para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a opção de marcar o exame em outro município.
A mudança será liberada quando não houver disponibilidade na cidade em que o candidato residir.
Caso o processo seja realizado com uma autoescola, a mesma deverá oferecer um veículo na nova localidade da prova.
Outra mudança é que os alunos também poderão fazer mais de uma prova no mesmo dia. Por exemplo, de carro e moto.
Em março, entra em vigor também o novo critério de aprovação nas provas.
Antes, o exame tinha faltas que eliminavam automaticamente os condutores.
Agora, o candidato soma pontos para cada infração cometida. Para ser aprovado, é necessário não ultrapassar os 10 pontos.Os pesos são distribuídos da seguinte forma:
A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) também estabelece o fim da baliza na prova prática.A formulação do trajeto da prova segue a mesma e deve contemplar:
Segundo o Detran, o objetivo das mudanças é aproximar a prova da experiência de direção na prática.
Na prática, as condutas observadas durante o exame passam a ser registradas como infrações de trânsito, o que aproxima a avaliação da realidade da circulação nas vias.
As pessoas com deficiência (PCDs) poderão utilizar tablets para registrar resultados da prova e exames da Junta Médica Especial.
A liberação visa facilitar e acelerar o processo, pois permite que os alunos tenham acesso direto ao sistema do Detran-SP.
As provas teóricas agora são compostas pelas questões do Banco Nacional elaborado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).
Ao todo, são 1.500 perguntas utilizadas nas provas em todo território nacional. A distribuição é aleatória e o exame possui 30 questões, com acerto mínimo de 20 para aprovação.
Desde o final do ano passado, as novas regras para emissão da CNH entraram em vigor.
Entre as medidas, está a isenção da obrigatoriedade de realizar as aulas na autoescola. As mudanças visam facilitar o processo da primeira habilitação.
Com as alterações, motoristas com menos de 70 anos que não receberem multas nos últimos 12 meses, terão o documento renovado automaticamente.