Nova CNH: alunos poderão realizar exame prático em outro município

O Departamento de Trânsito (Detran) do estado de São Paulo passa a oferecer aos alunos que vão realizar a prova para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a opção de marcar o exame em outro município.

A mudança será liberada quando não houver disponibilidade na cidade em que o candidato residir.

Caso o processo seja realizado com uma autoescola, a mesma deverá oferecer um veículo na nova localidade da prova.

Outra mudança é que os alunos também poderão fazer mais de uma prova no mesmo dia. Por exemplo, de carro e moto.

Mudanças na prova prática da CNH

Em março, entra em vigor também o novo critério de aprovação nas provas.

Antes, o exame tinha faltas que eliminavam automaticamente os condutores.

Agora, o candidato soma pontos para cada infração cometida. Para ser aprovado, é necessário não ultrapassar os 10 pontos.

Os pesos são distribuídos da seguinte forma:

Infração leve - 1 ponto;

1 ponto; Infração média - 2 pontos;

2 pontos; Infração grave - 4 pontos;

4 pontos; Infração gravíssima - 6 pontos.

A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) também estabelece o fim da baliza na prova prática.

A formulação do trajeto da prova segue a mesma e deve contemplar:

Conversão à direita e à esquerda;

Uso correto da seta;

Parar o veículo em local permitido;

Conduzir o veículo de forma segura e responsável pela via.

Segundo o Detran, o objetivo das mudanças é aproximar a prova da experiência de direção na prática.

Na prática, as condutas observadas durante o exame passam a ser registradas como infrações de trânsito, o que aproxima a avaliação da realidade da circulação nas vias.

Acessibilidade para PCDs

As pessoas com deficiência (PCDs) poderão utilizar tablets para registrar resultados da prova e exames da Junta Médica Especial.

A liberação visa facilitar e acelerar o processo, pois permite que os alunos tenham acesso direto ao sistema do Detran-SP.

Nova prova teórica do curso

As provas teóricas agora são compostas pelas questões do Banco Nacional elaborado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Ao todo, são 1.500 perguntas utilizadas nas provas em todo território nacional. A distribuição é aleatória e o exame possui 30 questões, com acerto mínimo de 20 para aprovação.

Nova CNH entrou em vigor em 2025

Desde o final do ano passado, as novas regras para emissão da CNH entraram em vigor.

Entre as medidas, está a isenção da obrigatoriedade de realizar as aulas na autoescola. As mudanças visam facilitar o processo da primeira habilitação.

Com as alterações, motoristas com menos de 70 anos que não receberem multas nos últimos 12 meses, terão o documento renovado automaticamente.