O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou nesta segunda-feira, 18, mudanças nos critérios dos exames práticos de habilitação. A principal alteração estabelece o fim das faltas eliminatórias automáticas, como derrubar cones durante a baliza ou deixar de sinalizar com a seta.

A medida segue diretrizes do novo manual da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), publicado no início de fevereiro.

A partir das novas regras, o desempenho do candidato passa a ser avaliado por um sistema de pontuação. O candidato será reprovado apenas se ultrapassar o limite de 10 pontos ao longo da prova prática. Cada infração recebe um peso específico, conforme a gravidade:

I - peso um: infração de trânsito de natureza leve;

II - peso dois: infração de trânsito de natureza média;

III - peso quatro: infração de trânsito de natureza grave;

IV - peso seis: infração de trânsito de natureza gravíssima.

Sem obrigação de baliza

Outra mudança envolve a exigência da baliza no exame prático. A manobra deixou de ser obrigatória como etapa da avaliação, conforme orientação da Senatran. De acordo com o órgão, a prova de baliza “deixou de ser uma etapa obrigatória da prova prática” e a “avaliação deixa de ser sobre uma manobra específica, feita em um espaço à parte e pouco representativa do dia a dia, e observa o condutor em situação real de tráfego”.

A atualização não se restringe a São Paulo. Outros quatro estados também passaram a dispensar a realização da baliza como requisito para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mudanças no exame teórico

O exame teórico também passou por revisão. O banco de questões foi reformulado e passa a utilizar conteúdos elaborados pela Senatran. Segundo o órgão, a alteração busca ampliar a padronização nacional das provas, manter o conteúdo atualizado e garantir critérios uniformes na avaliação.

A prova teórica é composta por 30 questões, sendo necessário acertar ao menos 20 para aprovação. As perguntas são distribuídas de forma aleatória entre os candidatos.