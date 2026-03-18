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Detran anuncia fim das faltas eliminatórias em prova prática para CNH em SP

A partir das novas regras, o desempenho do candidato passa a ser avaliado por um sistema de pontuação.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de março de 2026 às 14h44.

Última atualização em 18 de março de 2026 às 14h44.

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O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou nesta segunda-feira, 18, mudanças nos critérios dos exames práticos de habilitação. A principal alteração estabelece o fim das faltas eliminatórias automáticas, como derrubar cones durante a baliza ou deixar de sinalizar com a seta.

A medida segue diretrizes do novo manual da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), publicado no início de fevereiro.

A partir das novas regras, o desempenho do candidato passa a ser avaliado por um sistema de pontuação. O candidato será reprovado apenas se ultrapassar o limite de 10 pontos ao longo da prova prática. Cada infração recebe um peso específico, conforme a gravidade:

I - peso um: infração de trânsito de natureza leve;
II - peso dois: infração de trânsito de natureza média;
III - peso quatro: infração de trânsito de natureza grave;
IV - peso seis: infração de trânsito de natureza gravíssima.

Prova de baliza não será obrigatória para tirar CNH em SP e em outros estados

Sem obrigação de baliza

Outra mudança envolve a exigência da baliza no exame prático. A manobra deixou de ser obrigatória como etapa da avaliação, conforme orientação da Senatran. De acordo com o órgão, a prova de baliza “deixou de ser uma etapa obrigatória da prova prática” e a “avaliação deixa de ser sobre uma manobra específica, feita em um espaço à parte e pouco representativa do dia a dia, e observa o condutor em situação real de tráfego”.

A atualização não se restringe a São Paulo. Outros quatro estados também passaram a dispensar a realização da baliza como requisito para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mudanças no exame teórico

O exame teórico também passou por revisão. O banco de questões foi reformulado e passa a utilizar conteúdos elaborados pela Senatran. Segundo o órgão, a alteração busca ampliar a padronização nacional das provas, manter o conteúdo atualizado e garantir critérios uniformes na avaliação.

A prova teórica é composta por 30 questões, sendo necessário acertar ao menos 20 para aprovação. As perguntas são distribuídas de forma aleatória entre os candidatos.

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