'Nossa democracia não pode ficar refém de vazamentos seletivos', diz Lula sobre caso Master

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quinta-feira, 3, os “vazamentos seletivos” relacionados ao caso do Banco Master e afirmou que a democracia não pode ficar “refém” desse tipo de divulgação. defendeu uma investigação sem “blindagem de ninguém”.

"É fundamental que se investigue todo mundo sem blindagem de ninguém, doa a quem doer", disse.

Em pronunciamento divulgado nas redes sociais, Lula também cobrou que o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, e a Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, conduzam um processo que preserve a integridade e a confiança nas investigações. “O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade”, afirmou.

Lula destacou ainda que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tem relações com pessoas poderosas e foi preso durante seu governo, quando o banco também foi fechado.

Para o presidente, o episódio mostra a necessidade de mudanças no sistema político e judiciário. “Fica claro que o nosso sistema político e judiciário precisam de reformas profundas”, declarou.

O escândalo do Banco Master é o maior roubo da história do Brasil. Roubaram milhões de pessoas de muitos estados e municípios. O banqueiro, líder do esquema, tem relações com muita gente poderosa. E foi no meu governo que ele foi preso e seu banco fechado. Há suspeita de… pic.twitter.com/hKS5Q5HJks — Lula (@LulaOficial) September 3, 2026

Fachin oficia Moraes, Mendonça, Gonet e delegado-geral da PF

Ainda nesta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, solicitou informações aos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, sobre um relatório da PF divulgado por Mendonça na terça.

O documento reúne mensagens trocadas entre Moraes e Daniel Vorcaro, além de registros de supostos pagamentos e favores do banqueiro ao ministro.

Fachin também abriu um procedimento para esclarecer pontos de uma manifestação de Gonet que pede a nulidade do relatório. Nas mensagens, anteriores à primeira prisão de Vorcaro, o banqueiro aparece pedindo que Moraes intervenha junto a Gonet e Rodrigues para “segurar” investigações.

Mendonça diz que tratou de precatórios do Master com Vorcaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou na quarta-feira, 2, que recebeu pessoalmente o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em uma reunião realizada no início de 2025.

O encontro, revelado pelo site ICL Notícias e confirmado pelo próprio magistrado em nota, ocorreu na sede do instituto educacional mantido por Mendonça, em São Paulo.

Segundo o jornal Estadão, a reunião durou entre 20 e 30 minutos e aconteceu por iniciativa do empresário. Em nota, Mendonça afirmou que recebeu Vorcaro uma única vez, em março de 2025, e que se limitou a ouvi-lo.