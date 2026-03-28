No 2º turno, Flávio Bolsonaro tem 48% e Lula, 45%, diz pesquisa Gerp

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário de segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 28.

No confronto direto entre os dois, Flávio Bolsonaro registra 48% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Pela margem de erro do levantamento, os dois estão tecnicamente empatados. Nenhum deles soma 5%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Nos demais cenários testados, Lula empata tecnicamente com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) e o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), e aparece venceria penas nos confrontos contra os governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Eduardo Leite (PSD).

No cenário contra Ciro Gomes, Lula registra 39% das intenções de voto, enquanto o adversário soma 38%. Nenhum deles chega a 19%, e 4% não sabem ou não responderam.

Já no confronto com Ratinho Jr, há empate numérico, com 42% para cada candidato. Nenhum deles soma 13%, e 3% dos entrevistados não responderam.

Contra Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 45%, enquanto o adversário tem 41%. Nenhum deles soma 11%, e 3% não responderam.

No cenário com Ronaldo Caiado, o presidente registra 44%, contra 37% do adversário. Nenhum deles soma 15%, e 4% não responderam.

Já no confronto com Eduardo Leite, Lula marca 41%, enquanto o adversário tem 35%. Nenhum deles chega a 20%, e 4% não responderam.

Os percentuais de “nenhum deles” variam entre 5% e 20% nos cenários de segundo turno, enquanto os indecisos ficam entre 3% e 4%.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.000 brasileiros adultos entre os dias 20 e 25 de março de 2026, por meio de telefone, através de sistema CATI, computer-assisted telephone interviewing.

A margem de erro do levantamento é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,55%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número 02846/2026.