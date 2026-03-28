Lula tem 51% de rejeição e Flávio Bolsonaro, 45%, mostra Gerp

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 51% de rejeição, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45%, segundo pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 28.

Na comparação com o levantamento divulgado em janeiro, o índice de Lula se mantém estável, em 51%. Já Flávio Bolsonaro apresenta alta no período, passando de 41% para 45% no levantamento mais recente. A variação representa avanço de 4 pontos percentuais na rejeição do senador.

A rejeição de Flávio cresce desde que o seu nome foi apresentado como pré-candidato pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na primeira pesquisa de rejeição, em novembro, o filho mais velho de Bolsonaro tinha 30%. A alta em quatro meses foi de 15 pontos percentuais.

Na série histórica, os dados mostram estabilidade na rejeição de Lula ao longo de 2026, após oscilações em 2025, quando o índice chegou a 58% em maio e recuou para 46% em dezembro.

Entre os demais nomes testados, Romeu Zema (Novo) aparece com 16% de rejeição, mesmo patamar de Eduardo Leite (PSD). Ratinho Jr (PSD) registra 15%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tem 13%.

Ciro Gomes (PSDB) aparece com 12%, mesmo percentual de Renan Santos. Já Aldo Rebelo marca 11%.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.000 brasileiros adultos entre os dias 20 e 25 de março de 2026, por meio de telefone, através de sistema CATI, computer-assisted telephone interviewing.

A margem de erro do levantamento é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,55%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número 02846/2026.