Nikolas Ferreira bate recorde e se torna o deputado federal mais votado do Brasil

Com mais de 2,5 milhões de votos contabilizados e pouco mais de 61% das urnas apuradas em Minas Gerais neste domingo, 4, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) tornou-se o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados na história do Brasil.

Com o resultado parcial, o parlamentar mineiro superou a marca de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que, em 2018, havia alcançado 1.843.735 votos por São Paulo. O pódio histórico de votações para o Congresso Nacional contava ainda com Enéas Carneiro, que obteve 1.573.642 votos no pleito de 2002.

Nikolas Ferreira já figurava entre as maiores votações do país desde as eleições de 2022, quando foi eleito para seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados com 1.492.047 votos.