A Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, 27, chega com descontos menores do que os anunciados pelos varejistas. Apenas 16% dos produtos com preços riscados nas lojas virtuais apresentam uma redução de pelo menos 5% em relação ao menor valor praticado em setembro e outubro, segundo levantamento da boo, empresa de engenharia de dados e inteligência.

A pesquisa, que monitora diariamente mais de 6 milhões de produtos em 192 lojas online desde março, mostra que 74% dos preços riscados nas ofertas não foram praticados pelos estabelecimentos em nenhum dos últimos 90 dias.

Enquanto os descontos anunciados costumam variar entre 20% e 25%, a economia real típica é de até 5%, segundo o levantamento. O cenário reforça a necessidade de pesquisar os preços antes de aproveitar as promoções da data, que deve movimentar R$ 13,3 bilhões no comércio eletrônico brasileiro neste ano.

"A pergunta que o consumidor faz toda Black Friday é simples: esse ‘de’ existiu mesmo? Nós decidimos responder com dados, olhando o histórico de cada produto, e não com opinião", afirma Vinicius Cainelli, diretor de tecnologia (CTO) da boo, em material exclusivo para a EXAME.

De TV a sofá: os descontos que não existem

Uma televisão 8K de 82 polegadas anunciada com 43% de desconto, de R$ 89.999 por R$ 50.879,99, custa exatamente o mesmo que em setembro e outubro. O preço original informado no anúncio não foi registrado pela pesquisa nos últimos 90 dias.

O setor de casa, móveis e construção lidera o ranking de preços de referência sem respaldo no histórico, com 87%, seguido por farmácia e beleza (77%) e moda, calçados e esporte (70%).

Em alguns casos, os consumidores podem pagar mais caro por produtos anunciados como promoção. Um kit com duas poltronas reclináveis com massagem, por exemplo, aparece com 33% de desconto, mas custa 18% mais do que o menor preço praticado em setembro e outubro.

Confira outros exemplos identificados pelo levantamento:

Máquina elíptica residencial: 8% de desconto anunciado, mas preço 31% maior;

8% de desconto anunciado, mas preço 31% maior; Secador de cabelo premium: 11% de desconto anunciado, mas preço 27% maior;

11% de desconto anunciado, mas preço 27% maior; Drone profissional: 25% de desconto anunciado, mas preço 5% maior;

25% de desconto anunciado, mas preço 5% maior; Monitor profissional de 55 polegadas: 15% de desconto anunciado, mas preço 2% maior;

15% de desconto anunciado, mas preço 2% maior; Lava e seca de 16 kg: 29% de desconto anunciado, ante uma redução real de 9%;

29% de desconto anunciado, ante uma redução real de 9%; Sofá retrátil e reclinável elétrico: 39% de desconto anunciado, ante uma redução real de 20%.

Os segmentos com menor incidência de preços riscados sem respaldo no histórico foram pet (38%) e supermercado e atacarejo (41%). Ambos, entretanto, possuem bases menores de produtos anunciados com preços riscados.

A Black Friday ainda tem descontos que valem a pena?

Apesar da predominância de ofertas com descontos pouco expressivos, o levantamento identificou produtos com reduções de preços superiores às anunciadas pelos próprios varejistas.

Uma lavadora e secadora de 17 kg, por exemplo, apresenta desconto anunciado de 13%, mas custa 18% menos do que o menor valor registrado em setembro e outubro. Uma placa de vídeo profissional, por sua vez, anuncia uma redução de 10%, enquanto o desconto real chega a 17%.

Também há diferenças entre os estabelecimentos monitorados. Enquanto em algumas lojas mais de 90% dos preços riscados não foram registrados nos últimos 90 dias, uma varejista de eletrodomésticos de menor porte apresenta descontos reais em 88% das promoções.

"Não estamos acusando ninguém: mostramos o que o histórico registrou e que há um desconto bom, sim, mas ele precisa ser conferido. Com dados abertos, qualquer pessoa pode fazer essa conta antes de comprar", afirma Cainelli.

Como saber se um desconto da Black Friday é real?

Para evitar a chamada "metade do dobro", como levantado pela boo, o consumidor deve observar o histórico de preços do produto, em vez de considerar apenas o percentual de desconto divulgado pela loja.

Ferramentas de comparação permitem acompanhar a evolução dos preços e identificar ofertas artificialmente infladas. Também é importante comparar produtos do mesmo modelo e verificar se o valor final, incluindo frete, juros e eventuais cupons, representa uma economia efetiva.

A maquiagem de preços pode configurar publicidade enganosa e resultar em penalidades aos estabelecimentos. Consumidores que identificarem irregularidades podem registrar denúncias nos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

Como foi feito o levantamento?

A pesquisa integra o observatório "Black de Verdade", da boo, que utiliza robôs para monitorar diariamente os preços de 6.086.946 produtos em 192 lojas virtuais.

Para calcular o desconto real, a empresa compara o valor anunciado com o menor preço praticado pela mesma loja, para o mesmo produto, entre 1º de setembro e 31 de outubro de 2026.

“Deixamos claro o que a metodologia não captura, como frete e cupom, porque transparência vale também para os nossos números", segundo Cainelli.

O levantamento considera os preços exibidos nas páginas dos produtos, sem incluir frete, cupons ou condições específicas de pagamento. Os resultados correspondem ao período anterior à Black Friday e não configuram, isoladamente, acusações de fraude contra os estabelecimentos.