Fraudes na Black Friday (Wirestock Creators/Shutterstock)
Repórter de Invest
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 04h30.
Um levantamento revela que apenas 16% das promoções oferecem descontos reais significativos na Black Friday, enquanto 74% dos preços riscados não foram praticados recentemente pelas lojas. O cenário destaca a importância de verificar o histórico de preços antes de comprar durante a data promocional.
A Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, 27, chega com descontos menores do que os anunciados pelos varejistas. Apenas 16% dos produtos com preços riscados nas lojas virtuais apresentam uma redução de pelo menos 5% em relação ao menor valor praticado em setembro e outubro, segundo levantamento da boo, empresa de engenharia de dados e inteligência.A pesquisa, que monitora diariamente mais de 6 milhões de produtos em 192 lojas online desde março, mostra que 74% dos preços riscados nas ofertas não foram praticados pelos estabelecimentos em nenhum dos últimos 90 dias.
Enquanto os descontos anunciados costumam variar entre 20% e 25%, a economia real típica é de até 5%, segundo o levantamento. O cenário reforça a necessidade de pesquisar os preços antes de aproveitar as promoções da data, que deve movimentar R$ 13,3 bilhões no comércio eletrônico brasileiro neste ano.
"A pergunta que o consumidor faz toda Black Friday é simples: esse ‘de’ existiu mesmo? Nós decidimos responder com dados, olhando o histórico de cada produto, e não com opinião", afirma Vinicius Cainelli, diretor de tecnologia (CTO) da boo, em material exclusivo para a EXAME.
Uma televisão 8K de 82 polegadas anunciada com 43% de desconto, de R$ 89.999 por R$ 50.879,99, custa exatamente o mesmo que em setembro e outubro. O preço original informado no anúncio não foi registrado pela pesquisa nos últimos 90 dias.
O setor de casa, móveis e construção lidera o ranking de preços de referência sem respaldo no histórico, com 87%, seguido por farmácia e beleza (77%) e moda, calçados e esporte (70%).
Em alguns casos, os consumidores podem pagar mais caro por produtos anunciados como promoção. Um kit com duas poltronas reclináveis com massagem, por exemplo, aparece com 33% de desconto, mas custa 18% mais do que o menor preço praticado em setembro e outubro.
Os segmentos com menor incidência de preços riscados sem respaldo no histórico foram pet (38%) e supermercado e atacarejo (41%). Ambos, entretanto, possuem bases menores de produtos anunciados com preços riscados.
Apesar da predominância de ofertas com descontos pouco expressivos, o levantamento identificou produtos com reduções de preços superiores às anunciadas pelos próprios varejistas.
Uma lavadora e secadora de 17 kg, por exemplo, apresenta desconto anunciado de 13%, mas custa 18% menos do que o menor valor registrado em setembro e outubro. Uma placa de vídeo profissional, por sua vez, anuncia uma redução de 10%, enquanto o desconto real chega a 17%.
Também há diferenças entre os estabelecimentos monitorados. Enquanto em algumas lojas mais de 90% dos preços riscados não foram registrados nos últimos 90 dias, uma varejista de eletrodomésticos de menor porte apresenta descontos reais em 88% das promoções.
"Não estamos acusando ninguém: mostramos o que o histórico registrou e que há um desconto bom, sim, mas ele precisa ser conferido. Com dados abertos, qualquer pessoa pode fazer essa conta antes de comprar", afirma Cainelli.
Para evitar a chamada "metade do dobro", como levantado pela boo, o consumidor deve observar o histórico de preços do produto, em vez de considerar apenas o percentual de desconto divulgado pela loja.
Ferramentas de comparação permitem acompanhar a evolução dos preços e identificar ofertas artificialmente infladas. Também é importante comparar produtos do mesmo modelo e verificar se o valor final, incluindo frete, juros e eventuais cupons, representa uma economia efetiva.
A maquiagem de preços pode configurar publicidade enganosa e resultar em penalidades aos estabelecimentos. Consumidores que identificarem irregularidades podem registrar denúncias nos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.
A pesquisa integra o observatório "Black de Verdade", da boo, que utiliza robôs para monitorar diariamente os preços de 6.086.946 produtos em 192 lojas virtuais.
Para calcular o desconto real, a empresa compara o valor anunciado com o menor preço praticado pela mesma loja, para o mesmo produto, entre 1º de setembro e 31 de outubro de 2026.“Deixamos claro o que a metodologia não captura, como frete e cupom, porque transparência vale também para os nossos números", segundo Cainelli.
O levantamento considera os preços exibidos nas páginas dos produtos, sem incluir frete, cupons ou condições específicas de pagamento. Os resultados correspondem ao período anterior à Black Friday e não configuram, isoladamente, acusações de fraude contra os estabelecimentos.
Glossário
O que é Black Friday?
Dia anual de promoções em várias lojas, geralmente ocorrendo na sexta-feira após o Dia de Ação nos EUA, com descontos em uma ampla variedade de produtos.
O que significa maquiagem de preços?
Prática comercial em que os varejistas anunciam descontos elevados a partir de preços originalmente inflados, muitas vezes sem ter praticado esses valores reais anteriormente.