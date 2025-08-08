Nikolas lidera todos os cenários de 2º turno para governo de Minas em 2026, diz Futura

O deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL), lidera todos os cenários de 1º e 2º turno para o governo do estado em 2026, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada em primeira mão à EXAME nesta sexta-feira, 8.
Nas simulações de segundo turno, o deputado aparece com percentuais que variam entre 37% e 54% das intenções de voto.
Na maioria das disputas, Nikolas vence com folga. O melhor desempenho do deputado é observado contra o deputado estadual Tadeuzinho (MDB), com 54,4% das intenções de voto contra 12% do presidente da Assembleia Legislativa mineira.
A única disputa apertada é contra o senador Cleitinho (Republicanos), que aparece com 31,7% contra 37,7% do deputado.
Em cenários sem Nikolas, Cleitinho vence os demais adversários com larga vantagem. Contra o atual vice-governador, Mateus Simões (Novo), o senador aparece com 57,4% das intenções de voto.
Nomes como Alexandre Kalil (PSD), Rodrigo Pacheco (PSD), Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB) também foram testados, mas aparecem com percentuais de até 25% nas disputas contra Nikolas ou Cleitinho, com diferença que chegam a 20 pontos percentuais.
A pesquisa Futura foi realizada com 1.200 entrevistados no estado de Minas Gerais, entre os dias 21 e 24 de julho de 2025, por meio de Cati (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.
2º Turno
Cenário 1
- Cleitinho: 51,0%
- Alexandre Kalil: 26,0%
- Ninguém/Branco/Nulo: 17,6%
- NS/NR/Indeciso: 5,4%
Cenário 2
- Cleitinho: 49,7%
- Aécio Neves: 24,9%
- Ninguém/Branco/Nulo: 21,1%
- NS/NR/Indeciso: 4,3%
Cenário 3
- Cleitinho: 52,7%
- Marília Campos: 21,6%
- Ninguém/Branco/Nulo: 19,1%
- NS/NR/Indeciso: 6,5%
Cenário 4
- Cleitinho: 57,4%
- Mateus Simões: 10,5%
- Ninguém/Branco/Nulo: 24,4%
- NS/NR/Indeciso: 7,7%
Cenário 5
- Cleitinho: 51,4%
- Rodrigo Pacheco: 17,0%
- Ninguém/Branco/Nulo: 20,5%
- NS/NR/Indeciso: 7,1%
Cenário 6
- Cleitinho: 53,4%
- Tadeuzinho: 9,1%
- Ninguém/Branco/Nulo: 25,3%
- NS/NR/Indeciso: 7,8%
Cenário 7
- Nikolas Ferreira: 37,7%
- Cleitinho: 31,7%
- Ninguém/Branco/Nulo: 2,9%
- NS/NR/Indeciso: 7,7%
Cenário 8
- Nikolas Ferreira: 48,0%
- Cleitinho: 37,7%
- Alexandre Kalil: 27,8%
- Ninguém/Branco/Nulo: 18,9%
- NS/NR/Indeciso: 5,2%
Cenário 9
- Nikolas Ferreira: 45,3%
- Aécio Neves: 26,8%
- Ninguém/Branco/Nulo: 23,5%
- NS/NR/Indeciso: 3,4%
Cenário 10
- Nikolas Ferreira: 49,2%
- Marília Campos: 24,8%
- Ninguém/Branco/Nulo: 20,9%
- NS/NR/Indeciso: 5,2%
Cenário 11
- Nikolas Ferreira: 52,8%
- Mateus Simões: 12,7%
- Ninguém/Branco/Nulo: 27,2%
- NS/NR/Indeciso: 7,2%
Cenário 12
- Nikolas Ferreira: 54,4%
- Tadeuzinho: 12,0%
- Ninguém/Branco/Nulo: 26,8%
- NS/NR/Indeciso: 6,8%
Cenário 13
- Nikolas Ferreira: 50,7%
- Rodrigo Pacheco: 20,6%
- Ninguém/Branco/Nulo: 21,8%
- NS/NR/Indeciso: 6,9%
1º Turno
Cenário 1
- Nikolas Ferreira: 29,5%
- Cleitinho: 18,5%
- Alexandre Kalil: 12,3%
- Marília Campos: 9,9%
- Rodrigo Pacheco: 7,5%
- Mateus Simões: 2,8%
- Ninguém/Branco/Nulo: 11,7%
- NS/NR/Indeciso: 7,8%
Cenário 2
- Nikolas Ferreira: 26,0%
- Cleitinho: 16,5%
- Aécio Neves: 12,7%
- Alexandre Kalil: 11,6%
- Marília Campos: 7,0%
- Rodrigo Pacheco: 6,3%
- Mateus Simões: 1,2%
- Ninguém/Branco/Nulo: 8,6%
- NS/NR/Indeciso: 10,0%
Cenário 3
- Nikolas Ferreira: 29,2%
- Cleitinho: 17,4%
- Aécio Neves: 13,3%
- Alexandre Kalil: 11,3%
- Rodrigo Pacheco: 5,9%
- Reginaldo Lopes: 3,0%
- Mateus Simões: 2,0%
- Ninguém/Branco/Nulo: 10,2%
- NS/NR/Indeciso: 7,7%
Cenário 4
- Nikolas Ferreira: 31,2%
- Cleitinho: 20%
- Alexandre Kalil: 14,8%
- Rodrigo Pacheco: 7,3%
- Reginaldo Lopes: 3,2%
- Mateus Simões: 2,8%
- Ninguém/Branco/Nulo: 12,6%
- NS/NR/Indeciso: 7,9%