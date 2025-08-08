Nikolas lidera todos os cenários de 2º turno para governo de Minas em 2026, diz Futura

O deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL), lidera todos os cenários de 1º e 2º turno para o governo do estado em 2026, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada em primeira mão à EXAME nesta sexta-feira, 8.

Nas simulações de segundo turno, o deputado aparece com percentuais que variam entre 37% e 54% das intenções de voto.

Na maioria das disputas, Nikolas vence com folga. O melhor desempenho do deputado é observado contra o deputado estadual Tadeuzinho (MDB), com 54,4% das intenções de voto contra 12% do presidente da Assembleia Legislativa mineira.

A única disputa apertada é contra o senador Cleitinho (Republicanos), que aparece com 31,7% contra 37,7% do deputado.

Em cenários sem Nikolas, Cleitinho vence os demais adversários com larga vantagem. Contra o atual vice-governador, Mateus Simões (Novo), o senador aparece com 57,4% das intenções de voto.

Nomes como Alexandre Kalil (PSD), Rodrigo Pacheco (PSD), Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB) também foram testados, mas aparecem com percentuais de até 25% nas disputas contra Nikolas ou Cleitinho, com diferença que chegam a 20 pontos percentuais.

A pesquisa Futura foi realizada com 1.200 entrevistados no estado de Minas Gerais, entre os dias 21 e 24 de julho de 2025, por meio de Cati (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

2º Turno

Cenário 1

Cleitinho: 51,0%

Alexandre Kalil: 26,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,6%

NS/NR/Indeciso: 5,4%

Cenário 2

Cleitinho: 49,7%

Aécio Neves: 24,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,1%

NS/NR/Indeciso: 4,3%

Cenário 3

Cleitinho: 52,7%

Marília Campos: 21,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,1%

NS/NR/Indeciso: 6,5%

Cenário 4

Cleitinho: 57,4%

Mateus Simões: 10,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 24,4%

NS/NR/Indeciso: 7,7%

Cenário 5

Cleitinho: 51,4%

Rodrigo Pacheco: 17,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 20,5%

NS/NR/Indeciso: 7,1%

Cenário 6

Cleitinho: 53,4%

Tadeuzinho: 9,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,3%

NS/NR/Indeciso: 7,8%

Cenário 7

Nikolas Ferreira: 37,7%

Cleitinho: 31,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,9%

NS/NR/Indeciso: 7,7%

Cenário 8

Nikolas Ferreira: 48,0%

Cleitinho: 37,7%

Alexandre Kalil: 27,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,9%

NS/NR/Indeciso: 5,2%

Cenário 9

Nikolas Ferreira: 45,3%

Aécio Neves: 26,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 23,5%

NS/NR/Indeciso: 3,4%

Cenário 10

Nikolas Ferreira: 49,2%

Marília Campos: 24,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 20,9%

NS/NR/Indeciso: 5,2%

Cenário 11

Nikolas Ferreira: 52,8%

Mateus Simões: 12,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 27,2%

NS/NR/Indeciso: 7,2%

Cenário 12

Nikolas Ferreira: 54,4%

Tadeuzinho: 12,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 26,8%

NS/NR/Indeciso: 6,8%

Cenário 13

Nikolas Ferreira: 50,7%

Rodrigo Pacheco: 20,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,8%

NS/NR/Indeciso: 6,9%

1º Turno

Cenário 1

Nikolas Ferreira: 29,5%

Cleitinho: 18,5%

Alexandre Kalil: 12,3%

Marília Campos: 9,9%

Rodrigo Pacheco: 7,5%

Mateus Simões: 2,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,7%

NS/NR/Indeciso: 7,8%

Cenário 2

Nikolas Ferreira: 26,0%

Cleitinho: 16,5%

Aécio Neves: 12,7%

Alexandre Kalil: 11,6%

Marília Campos: 7,0%

Rodrigo Pacheco: 6,3%

Mateus Simões: 1,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,6%

NS/NR/Indeciso: 10,0%

Cenário 3

Nikolas Ferreira: 29,2%

Cleitinho: 17,4%

Aécio Neves: 13,3%

Alexandre Kalil: 11,3%

Rodrigo Pacheco: 5,9%

Reginaldo Lopes: 3,0%

Mateus Simões: 2,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,2%

NS/NR/Indeciso: 7,7%

Cenário 4