Nikolas lidera todos os cenários de 2º turno para governo de Minas em 2026, diz Futura

Em cenários sem Nikolas, o senador Cleitinho vence os adversários com larga vantagem

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 13h00.

O deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL), lidera todos os cenários de 1º e 2º turno para o governo do estado em 2026, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada em primeira mão à EXAME nesta sexta-feira, 8.

Nas simulações de segundo turno, o deputado aparece com percentuais que variam entre 37% e 54% das intenções de voto.

Na maioria das disputas, Nikolas vence com folga. O melhor desempenho do deputado é observado contra o deputado estadual Tadeuzinho (MDB), com 54,4% das intenções de voto contra 12% do presidente da Assembleia Legislativa mineira.

A única disputa apertada é contra o senador Cleitinho (Republicanos), que aparece com 31,7% contra 37,7% do deputado.

Em cenários sem Nikolas, Cleitinho vence os demais adversários com larga vantagem. Contra o atual vice-governador, Mateus Simões (Novo), o senador aparece com 57,4% das intenções de voto.

Nomes como Alexandre Kalil (PSD), Rodrigo Pacheco (PSD), Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB) também foram testados, mas aparecem com percentuais de até 25% nas disputas contra Nikolas ou Cleitinho, com diferença que chegam a 20 pontos percentuais.

A pesquisa Futura foi realizada com 1.200 entrevistados no estado de Minas Gerais, entre os dias 21 e 24 de julho de 2025, por meio de Cati (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

2º Turno

Cenário 1

  • Cleitinho: 51,0%
  • Alexandre Kalil: 26,0%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 17,6%
  • NS/NR/Indeciso: 5,4%

Cenário 2

  • Cleitinho: 49,7%
  • Aécio Neves: 24,9%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 21,1%
  • NS/NR/Indeciso: 4,3%

Cenário 3

  • Cleitinho: 52,7%
  • Marília Campos: 21,6%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 19,1%
  • NS/NR/Indeciso: 6,5%

Cenário 4

  • Cleitinho: 57,4%
  • Mateus Simões: 10,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 24,4%
  • NS/NR/Indeciso: 7,7%

Cenário 5

  • Cleitinho: 51,4%
  • Rodrigo Pacheco: 17,0%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 20,5%
  • NS/NR/Indeciso: 7,1%

Cenário 6

  • Cleitinho: 53,4%
  • Tadeuzinho: 9,1%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 25,3%
  • NS/NR/Indeciso: 7,8%

Cenário 7

  • Nikolas Ferreira: 37,7%
  • Cleitinho: 31,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 2,9%
  • NS/NR/Indeciso: 7,7%

Cenário 8

  • Nikolas Ferreira: 48,0%
  • Cleitinho: 37,7%
  • Alexandre Kalil: 27,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 18,9%
  • NS/NR/Indeciso: 5,2%

Cenário 9

  • Nikolas Ferreira: 45,3%
  • Aécio Neves: 26,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 23,5%
  • NS/NR/Indeciso: 3,4%

Cenário 10

  • Nikolas Ferreira: 49,2%
  • Marília Campos: 24,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 20,9%
  • NS/NR/Indeciso: 5,2%

Cenário 11

  • Nikolas Ferreira: 52,8%
  • Mateus Simões: 12,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 27,2%
  • NS/NR/Indeciso: 7,2%

Cenário 12

  • Nikolas Ferreira: 54,4%
  • Tadeuzinho: 12,0%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 26,8%
  • NS/NR/Indeciso: 6,8%

Cenário 13

  • Nikolas Ferreira: 50,7%
  • Rodrigo Pacheco: 20,6%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 21,8%
  • NS/NR/Indeciso: 6,9%

1º Turno

Cenário 1

  • Nikolas Ferreira: 29,5%
  • Cleitinho: 18,5%
  • Alexandre Kalil: 12,3%
  • Marília Campos: 9,9%
  • Rodrigo Pacheco: 7,5%
  • Mateus Simões: 2,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 11,7%
  • NS/NR/Indeciso: 7,8%

Cenário 2

  • Nikolas Ferreira: 26,0%
  • Cleitinho: 16,5%
  • Aécio Neves: 12,7%
  • Alexandre Kalil: 11,6%
  • Marília Campos: 7,0%
  • Rodrigo Pacheco: 6,3%
  • Mateus Simões: 1,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 8,6%
  • NS/NR/Indeciso: 10,0%

Cenário 3

  • Nikolas Ferreira: 29,2%
  • Cleitinho: 17,4%
  • Aécio Neves: 13,3%
  • Alexandre Kalil: 11,3%
  • Rodrigo Pacheco: 5,9%
  • Reginaldo Lopes: 3,0%
  • Mateus Simões: 2,0%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 10,2%
  • NS/NR/Indeciso: 7,7%

Cenário 4

  • Nikolas Ferreira: 31,2%
  • Cleitinho: 20%
  • Alexandre Kalil: 14,8%
  • Rodrigo Pacheco: 7,3%
  • Reginaldo Lopes: 3,2%
  • Mateus Simões: 2,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 12,6%
  • NS/NR/Indeciso: 7,9%
