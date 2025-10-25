Mundo

Lula aguarda reunião com Trump e aposta em solução a tarifaço

“Eu vim aqui e estou à disposição para que a gente possa encontrar uma solução”, disse o presidente neste sábado, 25

Presidente Lula: reunião com Trump deve acontecer neste domingo (ANDREAS SOLARO/AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11h55.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado, 25, que espera se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a 47ª cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), realizada na Malásia.

“Eu vim aqui e estou à disposição para que a gente possa encontrar uma solução”, disse Lula em entrevista coletiva.

Lula negou que existam pré-condições para uma negociação bilateral sobre o aumento de 50% nas tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros desde o início de agosto.

“Eu trabalho com otimismo para que a gente possa encontrar uma solução. Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda”, disse.

Trump e Lula

Durante o trajeto para a Malásia, a bordo do Air Force One, Donald Trump indicou pela primeira vez a possibilidade de reduzir as tarifas sobre as exportações brasileiras. “Sim, sob as circunstâncias certas, com certeza”, afirmou o republicano a jornalistas.

Trump também confirmou que deve se encontrar com Lula neste domingo, 26. “Acho que vamos nos encontrar novamente. Nós nos encontraremos brevemente nas Nações Unidas”, disse.

A expectativa é de que o encontro entre os dois presidentes ocorra neste domingo, em Kuala Lumpur, capital malaia.

