Em meio a críticas, Lula se reúne com CEO do Google e discute investimentos

NOVA DÉLI* - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quinta-feira, 19, com o CEO do Google, Sundai Pichai. No encontro, Lula apresentou a visão brasileira para a Inteligência Artificial (IA) e oportunidades de investimento em datacenters no Brasil.

"Pichai falou da importância do Brasil para o Google, dos investimentos da empresa no país, da abertura do Centro de Engenharia em São Paulo, e as ações de infraestrutura e parcerias com o setor público", disse Lula em postagem no X.

Segundo o presidente brasileiro, a reunião tratou da preocupação da gestão brasileira com os riscos da IA, especialmente para meninas e mulheres, e abordou a proposta de marco regulatório em discussão no Congresso Nacional, com medidas de proteção para a indústria criativa brasileira.

"O Google sinalizou o compromisso de aprofundar a parceria com o governo brasileiro e de ampliar as ações com o setor privado no país", afirmou Lula.

O encontro ocorreu no mesmo dia em que Lula fez duras críticas às chamadas big techs. Em discurso na Cúpula de IA, na Índia, o petista apontou que a regulamentação das big techs está "ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países".

Para ele, o modelo atual de negócios dessas empresas depende da "exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam a radicalização política".

"Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação", afirmou, em discurso.

Ao longo do dia, Lula também se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic.

Missão na Índia

Lula faz uma visita de Estado na Índia até domingo, 22. Esta é a segunda vez que ele vai ao país neste mandato e, dessa vez, em retribuição a uma visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no ano passado após a cúpula dos Brics.

O presidente é acompanhado de uma comitiva de 11 ministros e mais de 300 empresários. Um dos principais objetivos da viagem é fortalecer os laços comerciais entre as nações.

Brasil e Índia tiveram uma corrente de comércio de US$ 15 bilhões em 2025, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. A meta entre os países é de chegar a pelo menos US$ 20 bilhões até 2030.

Mas a expectativa entre participantes da comitiva brasileira é de que o fluxo de comércio seja bem maior. O presidente da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, disse que o comércio bilateral tem potencial para US$ 100 bilhões.

A partir desta sexta-feira, 20, uma série de anúncios de investimentos deve ser feitos, segundo apurou EXAME.

A ApexBrasil vai abrir um escritório na Índia, na expectativa de facilitar negócios. Algumas das áreas com oportunidades abertas são no etanol, em fertilizantes e em terras raras, com beneficiamento no Brasil.

Depois da Índia, Lula vai à Coreia do Sul, num movimento para fortalecer as relações do país com a Ásia.

*O jornalista viajou a convite da ApexBrasil