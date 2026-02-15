EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Governo — e o agro — embarcam para a Ásia para vender feijão, carne e DDGS

Lula deve se reunir com o primeiro-ministro Narendra Modi a partir do dia 18 — a viagem marca a quarta visita de do presidente brasileiro ao país asiático

Na Coreia do Sul, a exportação de carne bovina depende de um relançamento formal das negociações, com participação da Presidência da República. (Hispanolistic/Getty Images)

Na Coreia do Sul, a exportação de carne bovina depende de um relançamento formal das negociações, com participação da Presidência da República. (Hispanolistic/Getty Images)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 07h00.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca neste domingo, 15, para a Ásia com um grupo de empresários para destravar negociações do agronegócio brasileiro, com foco inicial em Índia e Coreia do Sul.

Em Nova Deli, capital da Índia, Lula deve se reunir com o primeiro-ministro Narendra Modi a partir do dia 18 — a viagem marca a quarta visita de Lula à Índia e a segunda no atual mandato.

Na agenda, o Brasil pretende avançar na abertura do mercado indiano para o feijão-guandu (Cajanus cajan), conhecido no país como Arhar Dal ou Tur Dal, um grão de grande importância para a Índia por razões nutricionais, agrícolas e econômicas.

O interesse do governo ocorre em um momento de fortalecimento da relação comercial entre os dois países. Em 2025, a Índia se tornou o 10º destino das exportações brasileiras. No mesmo período, o país asiático foi o terceiro maior fornecedor de óleos combustíveis.

A missão presidencial faz parte da estratégia do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para ampliar e destravar mercados na Ásia. A rodada de encontros ficará a cargo do Ministro Carlos Fávaro e de Luis Rua, secretário de Relações Internacionais da pasta, que afirma haver otimismo com o avanço da pauta.

Segundo Rua, o foco está em intensificar aberturas e ampliações de mercado em países como Índia, Coreia do Sul, Japão e China no primeiro trimestre de 2026.

“Já temos visitas agendadas para Índia e Coreia do Sul. No Japão, em março esperamos a missão técnica para a auditoria final, que vai deve liberar as exportações de carne bovina de três estados do Sul”, afirmou à EXAME.

Na Índia, a prioridade é concluir o protocolo sanitário para exportação de feijão-guandu. “Se confirmada, a abertura deve elevar em até 15% as exportações totais brasileiras do grão já no primeiro ano”, disse Rua. Há ainda diálogos sobre genética animal, com interesse em raças como Nelore e Brahman.

A participação da Ásia (excluindo o Oriente Médio) nas exportações do agro cresceu 2,2% em 2025 em relação a 2024, atingindo 49,5% do total. Em valores absolutos, os embarques atingiram 84 milhões de dólares — alta de 5,3%.

Embora o Mapa ainda não tenha estimativas sobre o potencial dos novos mercados asiáticos, Rua acredita que o país deverá ultrapassar a marca de 550 mercados abertos já no primeiro trimestre.

Carne bovina na Coreia

Na Coreia do Sul, a exportação de carne bovina depende de um relançamento formal das negociações, com participação da Presidência da República. No ano passado, o governo brasileiro chegou a iniciar tratativas com o país asiático, mas, por razões políticas internas na Coreia do Sul, as conversas não avançaram.

Já a carne suína enfrenta uma limitação geográfica: atualmente, apenas Santa Catarina pode exportar.

O objetivo, segundo o secretário, é estender a autorização a outros estados livres de febre aftosa sem vacinação. A uva também aparece como oportunidade, com tratativas em fase de aprofundamento técnico.

No caso da China, o principal ponto é o impasse em torno das cotas tarifárias sobre a carne bovina, impostas no fim de 2025.

“A primeira missão é resolver o impasse das cotas, mas já estamos em negociação desde o dia 2 de janeiro”, afirmou Rua.

Entre as prioridades, ele cita o DDG (grãos secos de destilaria), coproduto do milho com valor agregado, além de avanços em miúdos suínos e bovinos, habilitações para farinhas de origem bovina e ampliação de embarques de feijão e arroz.

Acompanhe tudo sobre:FeijãoÍndiaExportações

Mais de EXAME Agro

Jalles Machado, de açúcar e etanol, depende do campo para virada, diz BTG

O que é a praga do México que avança sobre a carne bovina dos EUA

Governo Lula estuda enviar alimentos e financiar máquinas agrícolas para Cuba

No retorno de Trump, pedidos de falência no agro dos EUA crescem 46% em 2025

Mais na Exame

Pop

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, domingo, 15 de fevereiro

Carreira

Como usar o ChatGPT para criar um assistente pessoal

Um conteúdo SBT News

EUA usaram IA em operação que capturou Nicolás Maduro, diz jornal

Um conteúdo SBT News

Michelle Bolsonaro deve ser candidata ao Senado, diz Flávio