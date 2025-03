Mudança Climática: queda de temperatura chega em Abril

Prepare os casacos, depois de um início de ano com temperaturas acima do normal, o Brasil pode sentir um gostinho do outono já na primeira semana de abril. A chegada de duas frentes frias entre sexta, 28 e segunda, 31, promete mudar o cenário, e trazer um respiro para quem anseia por dias mais frescos.

Uma dança climática em andamento

Uma mudança climática está prestes a começar, com duas frentes frias. A primeira, mais tímida, surge no litoral de Santa Catarina no final de março, e aumenta a umidade e muda levemente a direção dos ventos no Sul.

A mudança principal acontece no início de abril, com a formação de uma frente fria mais robusta entre a Argentina e o Uruguai. Essa frente impulsionará umidade e ar frio para o Brasil, marcando o início de um período com temperaturas mais amenas.

Impacto da queda de temperatura

As áreas mais afetadas pela queda de temperatura serão o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, oeste e sul de Mato Grosso do Sul e áreas do sul de Mato Grosso devem sentir a diminuição mais significativa nas temperaturas mínimas e máximas.

A umidade persistirá no Sul, com previsão de pancadas de chuva forte em alguns momentos. No Sudeste, a mudança de temperatura deve ser sentida a partir do primeiro fim de semana de abril, trazendo um clima mais típico de outono.

Embora não se espere um frio extremo, a mudança será notável em relação ao calor dos primeiros meses do ano. Essa pode ser a primeira massa de ar frio a derrubar as temperaturas para abaixo da média em diversas regiões, proporcionando dias com "cara de outono".