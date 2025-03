Frente fria deve marcar começo de abril e trazer o primeiro dia frio no outono

A chegada de duas frentes frias nos últimos dias de março e início de abril vai começar a agitar a atmosfera entre esta sexta-feira, 28, e o domingo, 30 de março, segundo o Clima Tempo.

A primeira frente fria se forma nesta sexta no Sul do Brasil, em frente ao litoral de Santa Catarina, e traz consigo um aumento na umidade e uma ligeira mudança nos ventos da Região Sul. Este sistema é mais fraco e se desloca rapidamente em direção ao alto mar.

Na segunda-feira, 31, uma nova frente fria mais forte se formará entre a Argentina e o Uruguai, reforçando ainda mais a umidade e o ar frio que chegará ao Brasil.

A primeira semana de abril deve começar com picos de frio em várias áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste, com destaque para a queda mais significativa nas temperaturas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, oeste e sul de Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. As mínimas e máximas devem registrar uma diminuição mais acentuada nesses locais.

A umidade vai continuar mais presente sobre as áreas do Sul, com previsão de chuvas fortes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até o meio da semana seguinte. À medida que a frente fria avança, a entrada de ar polar também deve provocar uma virada de vento nas áreas do Sudeste, embora as temperaturas na região só comecem a cair a partir do primeiro fim de semana de abril, entre o sábado, 5, e o domingo, 6.

Até o momento, os modelos meteorológicos não indicam uma onda de frio extremo, mas as temperaturas devem ficar bem abaixo da média para esta época do ano. A previsão é que essa mudança traga um clima mais típico de outono, afastando o verão e antecipando o que seria o clima mais frio do ano.