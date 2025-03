Previsão do tempo hoje em São Paulo, 26 de março

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 26, em São Paulo indica um dia nublado, com temperaturas que devem variar entre 19°C e 27°C. Segundo o Tempo Agora, a possibilidade de chuva é alta, com 89% de chance de precipitação ao longo do dia.

Detalhes da previsão

A madrugada começou com 24°C, caindo para 20°C durante a manhã. Já a tarde promete ser um pouco mais quente, com temperaturas atingindo 26°C, podendo alcançar a máxima de 27°C no fim do dia. A umidade relativa do ar terá grande variação, indo de 58% a 99%, enquanto os ventos devem manter uma média de 7 km/h, com rajadas que podem alcançar 11 km/h à noite.

O sol nasceu às 06h12 e vai se por às 18h12, marcando o ciclo completo de luz solar no dia de hoje.

Previsão para os próximos dias

A tendência é que a temperatura siga relativamente estável durante a semana, com algumas variações. A expectativa para os próximos dias em São Paulo é:

Quinta-feira (27): 18°C a 29°C

18°C a 29°C Sexta-feira (28): 18°C a 28°C

18°C a 28°C Sábado (29): 19°C a 30°C

19°C a 30°C Domingo (30): 18°C a 30°C

18°C a 30°C Segunda-feira (31): 19°C a 32°C

19°C a 32°C Terça-feira (1): 21°C a 28°C

21°C a 28°C Quarta-feira (2): 20°C a 27°C

Vale ressaltar que a previsão do tempo pode sofrer alterações, portanto, é importante acompanhar atualizações durante o dia.