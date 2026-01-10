Aldo Rebelo lança pré-candidatura à Presidência em janeiro

O ex-ministro Aldo Rebelo anunciou na noite desta sexta-feira, 9, que lançará oficialmente sua pré-candidatura à Presidência da República no próximo dia 31 de janeiro, em São Paulo.

A filiação ao partido Democracia Cristã (DC) ocorreu em dezembro, após sua saída do MDB.

Com trajetória política iniciada no Partido Comunista do Brasil (PCdoB), onde atuou por décadas, Rebelo passou ainda por PSB, Solidariedade, PDT e MDB.

Nos últimos anos, aproximou-se do campo bolsonarista, apesar do histórico como aliado do PT nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Em vídeo publicado nas redes sociais no sábado, Rebelo buscou justificar sua mudança de posicionamentos ao longo da carreira:

"Sempre me orientei pelo interesse do Brasil", afirmou. No mesmo material, ele comentou sua entrada no PCdoB, ainda nos anos 1970, "quando a agenda da esquerda era uma agenda nacionalista, uma agenda democrática, uma agenda da luta pela redução das desigualdades".

Alianças e defesa da anistia

A pré-candidatura vem acompanhada da defesa de uma anistia ampla para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para Rebelo,"como é que você pacifica um país? É esquecendo. Se quiser pacificar, é para anistiar todo mundo. Você não quer chegar ao governo para botar o antecessor na cadeia."

"O país precisa reunir energias para cuidar de seu futuro. E esses problemas menores precisam ser esquecidos", disse.

A relação com o ex-mandatário foi reforçada publicamente em maio de 2024, quando Rebelo lançou o livro Amazônia, a maldição das Tordesilhas: 500 anos de cobiça internacional, em evento em Brasília com a presença de Bolsonaro e do general Villas Bôas.

Agenda política e cenário eleitoral

Rebelo diz defender pautas como retomada do crescimento, redução das desigualdades, revalorização da democracia e reconstrução da agenda de defesa nacional. A Democracia Cristã é presidida pelo ex-deputado João Caldas.

O nome de Rebelo apareceu em sondagem Genial/Quaest divulgada em dezembro de 2025, com entre 1% e 2% das intenções de voto, a depender do cenário.

Além dele, já anunciaram pré-candidaturas à Presidência o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo).

Com O Globo.