Tarcísio quer que FGTS do trabalhador de SP fique no estado para financiar imóveis

O mercado imobiliário brasileiro está diante de uma mudança na principal fonte de recursos para financiar a compra da casa própria. Com a poupança perdendo espaço, incorporadoras e representantes do setor defendem a preservação do FGTS e a criação de novas alternativas de financiamento de longo prazo para evitar uma restrição no crédito habitacional.

O alerta ganhou força durante o Incorpora Abrainc 2026, em um debate sobre o futuro do setor. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou o uso do fundo para medidas de curto prazo e defendeu que os recursos recolhidos dos trabalhadores paulistas sejam direcionados para financiar moradias no próprio estado.

“Mais do que isso aqui para nós em São Paulo, usar bastante o CCI, porque aí é garantir que o FGTS vai ser aplicado no estado de São Paulo. E a gente quer que o FGTS do trabalhador paulista seja aplicado e vire habitação no estado de São Paulo”, afirmou.

A proposta envolve a Carta de Crédito Imobiliário (CCI), subsídio estadual que complementa os recursos usados pelas famílias na compra de imóveis.

Poupança perde espaço no financiamento imobiliário

A discussão acontece em meio a uma transformação na estrutura de financiamento do setor. A poupança, historicamente uma das principais fontes de recursos para o crédito habitacional, perdeu participação enquanto instrumentos como LCIs, CRIs e fundos imobiliários ganharam espaço.

Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc), afirma que as LCIs já representam 56% do funding do setor, enquanto a poupança responde por 44%.

“As LCIs e as LIGs foram essenciais para a atividade da construção. Elas representaram 56% do fundo do setor e a poupança hoje está representando apenas 44%”, afirmou.

Com base em números da Anbima e da B3 apresentados durante o encontro, as LCIs somam estoque de aproximadamente R$ 350 bilhões. França também defendeu a manutenção dos incentivos aos CRIs e FIIs, citando cerca de R$ 100 bilhões em emissões.

A mudança torna o FGTS ainda mais relevante para o crédito habitacional, especialmente para famílias que dependem de financiamento para comprar a casa própria.

Tarcísio quer reter o FGTS paulista em São Paulo

Para o governador, o problema não está apenas no tamanho do fundo, mas na destinação dos recursos.

Tarcísio critica o uso do FGTS em medidas anticíclicas ou de combate ao endividamento no curto prazo. Na visão dele, isso reduz recursos que poderiam financiar operações habitacionais de longo prazo.

“Você acaba usando o FGTS para fazer política anticíclica, usar o FGTS, por exemplo, para resolver o problema de curto prazo, que é o endividamento. E esse dinheiro some para fazer o investimento que é de longo prazo, que é aquele investimento de 30 anos, o investimento em habitação. E isso é uma irresponsabilidade”, afirmou.

Para o governador, preservar o estoque é importante porque uma redução dos recursos disponíveis pode resultar em menos crédito ou juros mais altos.

“Não pode ver o FGTS ser desaurido, porque se o estoque diminui, das duas uma: ou eu vou ter menos crédito para habitação ou o juro vai subir”, disse.

Em São Paulo, a estratégia passa pelo CCI. O subsídio estadual complementa o financiamento e, segundo Tarcísio, ajuda a viabilizar projetos que não fechariam as contas apenas com os recursos do FGTS.

“O Minha Casa Minha Vida andou em São Paulo por causa do nosso cheque, senão muitos empreendimentos não teriam fechado”, afirmou.

O governador também disse que o Casa Paulista já entregou 92.500 unidades e tem outras 120 mil moradias em obras. Segundo ele, a renda média dos trabalhadores atendidos pelos empreendimentos fica entre 1,7 e dois salários mínimos.

A estratégia combina, portanto, dinheiro do FGTS com subsídio estadual para aumentar o poder de compra das famílias de menor renda.

Setor busca uma alternativa ao FGTS

A defesa de novas fontes de recursos não parte apenas do governo paulista. A Abrainc propõe utilizar recursos do Fundo Social do pré-sal para criar uma fonte permanente de financiamento habitacional.

A Abrainc estima que o fundo possa direcionar até R$ 50 bilhões nos próximos quatro anos para essa finalidade.

“Apareceu uma coisa muito bacana que é recurso do fundo social do pré-sal, e isso aqui pode chegar nos próximos quatro anos a R$ 50 bilhões. Nós pensamos que com isso nós poderíamos criar um fundo perene e autossustentável para financiar a habitação no longo prazo, reduzindo um pouco a dependência do FGTS”, afirmou França.

O governo federal também reconhece que o modelo de financiamento está passando por uma transição.

Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, afirmou que o esvaziamento da poupança exige discutir qual será o papel do Estado na nova estrutura de crédito.

“O Minha Casa, Minha Vida tem gerado soluções importantes com participação do setor privado e nós temos que enfrentar a transição do fim da poupança ou do esvaziamento da poupança para uma nova forma de financiamento que precisa de uma discussão do Estado”, afirmou.

Nesse debate entram também os incentivos tributários concedidos a instrumentos como LCI e CRI.

“A discussão sobre LCI, sobre CRI, ela é uma discussão de benefício tributário. Tudo isso tem que ser colocado na mesa”, disse Durigan.

O secretário também questionou a ideia de que o setor possa funcionar sem mecanismos públicos de financiamento.

“Se você acabar com tudo isso, dizer: ‘Não, o mercado vai se resolver, não precisa de FGTS, não precisa de fundo social, não precisa de OGU, inclusive não precisa de outros investimentos e outros incentivos tributários’, nós vamos conseguir manter a área da construção civil gerando emprego como tem gerado nesses quatro anos?”, questionou.

Juros são o outro gargalo

A disponibilidade de recursos é apenas uma parte do problema. O custo desse dinheiro também determina a capacidade de famílias e empresas de contratar financiamento.

Para Tarcísio, o nível atual dos juros não é sustentável por muito tempo.

“Ninguém mais suporta uma carga de juros tão elevada no Brasil. [...] Não é possível mais dois anos dessa forma, ninguém vai suportar”, afirmou.

O governador defende um ajuste fiscal capaz de abrir espaço para uma redução dos juros no médio prazo.

“Nós temos que fazer de fato, de fato, um ajuste fiscal profundo. [...] 2%, 3% do PIB resolve o nosso problema. E é possível fazer”, disse.

A discussão sobre o financiamento imobiliário, portanto, vai além da disputa por recursos entre FGTS, poupança e instrumentos de mercado. Para o setor, a capacidade de manter o crédito habitacional depende de três frentes: preservar as fontes de recursos de longo prazo, criar alternativas ao funding tradicional e reduzir o custo do dinheiro.

Para São Paulo, Tarcísio acrescenta uma quarta questão: fazer com que uma parcela maior do FGTS recolhido no estado seja convertida em moradias para os próprios trabalhadores paulistas.