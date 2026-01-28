Caiado se filia ao PSD com apoio de Leite e Ratinho Jr.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na noite desta terça-feira, 27, sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), ao lado dos também governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR). Todos são considerados pré-candidatos à Presidência para as eleições de 2026.

O movimento ocorre após Caiado romper com o União Brasil, partido onde sua candidatura não encontrou respaldo. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o goiano declarou que o PSD ainda definirá qual dos três nomes disputará o Planalto, e que os demais irão apoiar a escolha final. “O que sair daqui candidato terá o apoio dos demais”, disse.

Caiado afirmou que ingressou no PSD em busca de espaço para “contribuir com a discussão nacional”, algo que, segundo ele, não era mais possível no União Brasil.

A legenda negocia federação com o PP e tende a não lançar nome próprio à Presidência, o que esvaziou a postulação do governador goiano.

Leite e Ratinho Jr. deram boas-vindas públicas ao novo correligionário. O governador gaúcho afirmou que, “antes da aspiração individual, vem a aspiração como brasileiros”, e declarou que será “um prazer trilhar ao lado” de Caiado e Ratinho. Já o paranaense definiu a filiação como um “projeto de união pelo Brasil”.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, também celebrou o ingresso de Caiado e afirmou que o trio “trabalhará junto na busca de uma candidatura à Presidência da República que traga um projeto para o futuro do país”.