Move Brasil passa a financiar carros elétricos seminovos; veja a partir de qual ano

O governo federal ampliou as regras do Move Brasil Táxi e Aplicativos e passou a permitir o financiamento de veículos elétricos e híbridos flex seminovos fabricados a partir de 2024.

A mudança foi publicada nesta quarta-feira, 16, em medida provisória que altera o programa lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Até então, a linha de crédito contemplava apenas veículos zero-quilômetro. Com a alteração, motoristas de aplicativo e taxistas também poderão financiar modelos seminovos eletrificados, desde que tenham sido produzidos a partir de 2024.

O que muda no Move Brasil

A alteração foi incluída na Medida Provisória nº 1.359, de maio de 2026. O novo texto estabelece que "também poderão ser financiados, nas condições de que trata este artigo, veículos elétricos ou veículos híbridos flex seminovos produzidos a partir de 2024".

As demais regras do programa permanecem inalteradas. O financiamento continua destinado a taxistas e motoristas de aplicativos que atendam aos critérios de elegibilidade definidos pelo governo.

Como funciona o programa

Lançado em maio, o Move Brasil prevê até R$ 30 bilhões em operações de crédito para renovação da frota de taxistas e motoristas de aplicativos. O programa oferece juros subsidiados, prazo de pagamento de até 72 meses e utiliza o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI-PEAC) para reduzir o risco das operações de crédito.

Podem participar motoristas com cadastro ativo há pelo menos 12 meses nas plataformas e que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas no período. Taxistas com licença regular também estão aptos a solicitar o financiamento.

Segundo o governo, a ampliação para veículos seminovos busca aumentar a oferta de modelos elegíveis e facilitar o acesso ao crédito para etrabalhadores que não conseguem adquirir um automóvel zero-quilômetro.