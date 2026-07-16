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Move Brasil passa a financiar carros elétricos seminovos; veja a partir de qual ano

Medida provisória amplia programa que permite crédito para motoristas de aplicativos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 12h10.

Última atualização em 16 de julho de 2026 às 12h13.

O governo federal ampliou as regras do Move Brasil Táxi e Aplicativos e passou a permitir o financiamento de veículos elétricos e híbridos flex seminovos fabricados a partir de 2024.

A mudança foi publicada nesta quarta-feira, 16, em medida provisória que altera o programa lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Até então, a linha de crédito contemplava apenas veículos zero-quilômetro. Com a alteração, motoristas de aplicativo e taxistas também poderão financiar modelos seminovos eletrificados, desde que tenham sido produzidos a partir de 2024.

O que muda no Move Brasil

A alteração foi incluída na Medida Provisória nº 1.359, de maio de 2026. O novo texto estabelece que "também poderão ser financiados, nas condições de que trata este artigo, veículos elétricos ou veículos híbridos flex seminovos produzidos a partir de 2024".

As demais regras do programa permanecem inalteradas. O financiamento continua destinado a taxistas e motoristas de aplicativos que atendam aos critérios de elegibilidade definidos pelo governo.

Como funciona o programa

Lançado em maio, o Move Brasil prevê até R$ 30 bilhões em operações de crédito para renovação da frota de taxistas e motoristas de aplicativos. O programa oferece juros subsidiados, prazo de pagamento de até 72 meses e utiliza o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI-PEAC) para reduzir o risco das operações de crédito.

Podem participar motoristas com cadastro ativo há pelo menos 12 meses nas plataformas e que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas no período. Taxistas com licença regular também estão aptos a solicitar o financiamento.

Segundo o governo, a ampliação para veículos seminovos busca aumentar a oferta de modelos elegíveis e facilitar o acesso ao crédito para etrabalhadores que não conseguem adquirir um automóvel zero-quilômetro.

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