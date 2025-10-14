Tesla Cybertruck perde espaço e registra queda de 63% nas vendas

As vendas do Tesla Cybertruck registraram forte queda no terceiro trimestre de 2025, enquanto outros modelos da marca, como o Model 3 e o Model Y, continuam apresentando recuperação. A Tesla comercializou apenas 5.385 unidades do Cybertruck no período, uma redução de 63% em relação às mais de 14 mil entregas realizadas no mesmo trimestre de 2024.

Até o momento, foram vendidos cerca de 16 mil veículos, distante da meta anual de 250 mil unidades prevista por Elon Musk, segundo informações do The Verge.

A montadora agora projeta entregar cerca de 20 mil Cybertrucks até o final do ano, abaixo da estimativa de 50 mil unidades de 2024. Os números foram divulgados pelo Business Insider. A Tesla não detalha os resultados individuais do Cybertruck, agrupando-o com os modelos S e X sob a categoria "outros modelos".

Desempenho de caminhões elétricos no mercado

Apesar da queda das vendas do Cybertruck, o setor de caminhões elétricos mostra crescimento. O Rivian R1T registrou aumento de 13% nas vendas em relação ao ano anterior, enquanto o Ford F-150 Lightning subiu 39,7%. O GMC Hummer EV apresentou elevação de 21,9%, e o Sierra EV teve alta de 771%.

O terceiro trimestre foi positivo para o mercado de veículos elétricos, com 438.487 unidades vendidas — alta de 40,7% em relação ao trimestre anterior e 29,6% em comparação ao ano passado. Parte do aumento se deve ao vencimento do crédito fiscal federal de US$ 7,5 mil em 30 de setembro, que incentivou compradores a anteciparem compras.

A expectativa é de queda nas vendas no quarto trimestre, o que pode pressionar ainda mais os números do Cybertruck.

A situação do modelo também foi impactada por ações judiciais. Famílias de vítimas de um acidente com o Cybertruck processam a Tesla, alegando que maçanetas com falhas impediram a fuga durante um incidente.

Para reduzir o estoque, Elon Musk decidiu adquirir parte dos veículos não vendidos, direcionando-os para empresas privadas suas, como a SpaceX e a xAI. Os caminhões destinados à SpaceX substituirão veículos com motor de combustão interna na frota da empresa, segundo informações do site Electrek.