Moro lidera disputa pelo governo do Paraná, diz Genial/Quaest

Alta taxa de indecisos e votos brancos pode definir cenário da disputa no Paraná

Sérgio Moro: senador lidera 1º turno para o Governo do Paraná nas eleições de 2026. (Lula Marques/Agência Brasil)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07h20.

O senador Sérgio Moro (União) lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo do Paraná em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, Sérgio Moro aparece com 38% das intenções de voto. O deputado federal Paulo Eduardo Martins (Novo) está em segundo lugar com 8%. O deputado estadual Enio Verri (PT) surge com 7%, e o atual secretário de Estado das Cidades, Guto Silva (PSD), tem 6%. O levantamento também revela que 28% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 13% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também mostrou que 70% dos eleitores acreditam que o atual governador Ratinho Júnior (PSD) merece eleger um sucessor, enquanto 24% pensam que ele não merece.

Colocado como presidenciável pelo seu partido, Ratinho deve apoiar Guto Silva para sucessão.

Intenção de voto para Governador em 2026 do Paraná

• Sergio Moro (União): 38%
• Paulo Eduardo Martins (Novo): 8%
• Enio Verri (PT): 7%
• Guto Silva (PSD): 6%
• Indecisos: 13%
• Branco/Nulo/Não vai votar: 28%
