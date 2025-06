Sergio Moro lidera em cenários de 1º e 2º turno para o governo do Paraná em 2026, diz Futura

A pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada nesta sexta-feira, 20, mostra que, se as eleições para governador do Paraná fossem hoje, o ex-juiz e senador Sergio Moro (União) lideraria em todos os cenários de 1º e 2º turno em que o seu nome é testado.

Foram realizadas quatro simulações de primeiro turno, e Moro está à frente com vantagem confortável em todos os cenários. O maior percentual de intenção de votos é observado no cenário em que o número de nomes é menor, apenas quatro, quando chega a 46,5%. No primeiro cenário, foram testados 12 nomes, com o senador alcançando 27,4%.

O ex-governador Roberto Requião (Mobiliza) aparece na segunda posição em duas simulações, com percentuais entre 13% e 16,7%. O ex-ministro dos Esportes e ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), também é um dos nomes competitivos, com intenções de votos entre 12,3% e 22,5%. O maior percentual é visto em simulações sem Requião.

Moro lidera em cenários de 2º turno

Nos cenários de segundo turno, Moro vence todos os adversários testados: Rafael Greca (PSD), Roberto Requião (Mobiliza), Enio Verri (PT), diretor-geral da Itaipu Binacional, e Cida Borghetti (PP), ex-governadora do estado.

A pesquisa do instituto Futura ouviu 800 pessoas em Paraná entre os dias 20 e 27 de maio por CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos com índice de confiança de 95%.

Cenário 1

Sérgio Moro: 27,4%

Roberto Requião: 13,1%

Rafael Greca: 12,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,9%

Beto Richa: 8,2%

NS/NR/Indeciso: 7,8%

Alexandre Curi: 5,7%

Cristina Graeml: 5,0%

Paulo Martins: 2,9%

Cida Borghetti: 2,1%

Zeca Dirceu: 1,9%

Guto Silva: 1,0%

Enio Verri: 0,9%

Darci Piana: 0,7%

Cenário 2

Sérgio Moro: 31,4%

Roberto Requião: 16,7%

Rafael Greca: 15,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,7%

NS/NR/Indeciso: 7,1%

Alexandre Curi: 6,6%

Paulo Martins: 5,4%

Cida Borghetti: 4,0%

Guto Silva: 1,7%

Enio Verri: 1,5%

Cenário 3

Sérgio Moro: 41,2%

Rafael Greca: 19,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,8%

Cida Borghetti: 9,6%

NS/NR/Indeciso: 7,4%

Guto Silva: 4%

Enio Verri: 3,6%

Cenário 4

Sérgio Moro: 46,5%

Rafael Greca: 22,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,4%

NS/NR/Indeciso: 7,2%

Guto Silva: 4,4%

Enio Verri: 3,1%

2º Turno - Cenário 1

Sérgio Moro: 52,4%

Rafael Greca: 29,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,4%

NS/NR/Indeciso: 3,0%

2º Turno - Cenário 2

Sérgio Moro: 62,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,0%

Guto Silva: 13,1%

NS/NR/Indeciso: 5,8%

2º Turno - Cenário 3

Sérgio Moro: 64,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,7%

Enio Verri: 11,3%

NS/NR/Indeciso: 5,5%

2º Turno - Cenário 4

Sérgio Moro: 61,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,4%

Cida Borghetti: 16,8%

NS/NR/Indeciso: 4,4%

2º Turno - Cenário 5

Rafael Greca: 44,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 32,1%

Guto Silva: 14,6%

NS/NR/Indeciso: 9,1%

2º Turno - Cenário 6

Rafael Greca: 50,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 32,7%

Enio Verri: 8,9%

NS/NR/Indeciso: 8,0%

2º Turno - Cenário 7

Rafael Greca: 46,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 27,3%

Cida Borghetti: 19,5%

NS/NR/Indeciso: 6,7%

2º Turno - Cenário 8

Ninguém/Branco/Nulo: 45,0%

Guto Silva: 26,4%

NS/NR/Indeciso: 16,3%

Enio Verri: 12,4%

2º Turno - Cenário 9

Ninguém/Branco/Nulo: 37,8%

Cida Borghetti: 28,5%

Guto Silva: 22,1%

NS/NR/Indeciso: 11,6%

2º Turno - Cenário 10